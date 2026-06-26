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Brasil x Escócia: veja como foi a disputa de audiência entre CazéTV, Globo e SBT

Seleção brasileira venceu por 3 a 0 na Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 04:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
CazéTV, Globo e SBT dividem os direitos de transmissão da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), e garantiu a classificação para as eliminatórias da Copa do Mundo. A partida foi transmitida pela Globo, SBT e CazéTV, e a disputa por audiência contou com recordes e números elevados.

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  • Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Na Globo, o jogo chegou perto dos 40 pontos na Grande São Paulo, principal mercado do país. De acordo com dados do Ibope, a transmissão da Globo, com narração de Everaldo Marques, registrou 37 pontos de média. No Rio, a média foi de 44 pontos, algo que não acontecia desde 2006.

    SBT, que exibiu a partida com Galvão Bueno, que narrou seu 100º gol de Seleção Brasileira em Copas do Mundo, alcançou mais de 13 pontos de média, com picos de 14,5, garantindo a vice-liderança no Ibope. Este é o melhor desempenho da emissora paulista desde outubro de 2023.

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    Já na CazéTV, a partida atraiu mais de 18,3 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. Com o resultado, o confronto tornou-se a transmissão ao vivo com maior público na história do Youtube. O crescimento para o jogo contra o Haiti foi de 27,7%, que teve 16,2 milhões de aparelhos conectados ao mesmo tempo. Do primeiro ao terceiro jogo, o pico de audiência simultânea cresceu 45,1% — um salto de 5,7 milhões de dispositivos em três partidas.

    Ancelotti prevê dificuldade na segunda fase da Copa

    Com a confirmação do primeiro lugar do Grupo C, o Brasil alcançou o objetivo de seguir disputando a Copa do Mundo integralmente nos Estados Unidos. Na segunda-feira (29), a Seleção irá a Houston para enfrentar Holanda, Japão ou Suécia. A definição do adversário será nesta quinta.

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    Para Ancelotti, qualquer que seja o duelo da 2ª fase, o jogo será difícil para o Brasil.

    — Sem dúvida. Os três adversários têm muita qualidade, são diferentes. A Holanda é mais experiente que o Japão, mas o Japão, antes da Copa do Mundo, fez jogos muito bonitos nos amistosos. E a Suécia tem muito potencial na frente.

    Ancelotti prevê duelos mais difíceis na sequência da Copa do Mundo (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

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