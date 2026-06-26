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Possível semifinal entre Brasil e Argentina agita torcedores: 'Não estamos preparados'

Chaveamento permite que as seleções se encontrem nas semis da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 05:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa
Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O encerramento do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (25), definiu mais um pedaço do chaveamento do mata-mata e aumentou a expectativa por um possível duelo entre Brasil e Argentina. Caso as duas seleções avancem em seus respectivos caminhos, o clássico sul-americano só poderá acontecer na semifinal do Mundial.

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    Nas redes sociais, torcedores já tratam o eventual confronto como uma "final antecipada", enquanto diversos usuários destacaram que uma decisão entre as duas maiores seleções da América do Sul seria um dos maiores jogos da história das Copas.

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    Caminho do Brasil

    A Seleção Brasileira entra em campo na próxima segunda-feira, em Houston, contra o Japão. Se confirmar o favoritismo e avançar, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará Costa do Marfim ou o segundo colocado do Grupo I, que atualmente é a Noruega de Haaland.

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    Em uma eventual quartas de final, a Inglaterra surge como a principal candidata a cruzar o caminho brasileiro.

    Brasil pode pegar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo
    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    ➡️ Chaveamento da Copa do Mundo: veja o caminho do Brasil e de outras seleções

    Argentina do outro lado da chave

    Já a Argentina, atual campeã do mundo, garantiu a liderança do Grupo J sem sofrer gols. Os argentinos estão no lado oposto da chave e só podem encontrar o Brasil na semifinal.

    ➡️Quantos gols tem Vini Jr. em Copas do Mundo?

    Antes disso, os hermanos terão pela frente o segundo colocado do Grupo H, atualmente o Uruguai, e depois poderão encarar seleções como Austrália, Irã ou até a Colômbia nas quartas de final.

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