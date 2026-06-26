Possível semifinal entre Brasil e Argentina agita torcedores: 'Não estamos preparados' Chaveamento permite que as seleções se encontrem nas semis da Copa do Mundo

O encerramento do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (25), definiu mais um pedaço do chaveamento do mata-mata e aumentou a expectativa por um possível duelo entre Brasil e Argentina. Caso as duas seleções avancem em seus respectivos caminhos, o clássico sul-americano só poderá acontecer na semifinal do Mundial.

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Nas redes sociais, torcedores já tratam o eventual confronto como uma "final antecipada", enquanto diversos usuários destacaram que uma decisão entre as duas maiores seleções da América do Sul seria um dos maiores jogos da história das Copas.

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Veja a repercussão:

Um Brasil x Argentina na semifinal ou final o mundo inteiro vai tá esperando isso kkkkkkk https://t.co/PJHC4hQ974 — Isaac Andrade 🎭 (@isaac7andrade) June 26, 2026

No estaría preparada para una semi Argentina x Brasil — thais (@Thachubalduccii) June 26, 2026

Caso Brasil e Argentina não sejam eliminados, as duas seleções vão se enfrentar em plena SEMIFINAL de Copa do Mundo



O mundo não vai estar preparado para esse jogo, vai ser praticamente uma segunda final, meu Deus — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) June 26, 2026

Um dos melhores jogos da história — Antônio (@MarcoAnton11o) June 26, 2026

Se acontecer mesmo, esquece, vai parecer final antecipada. pic.twitter.com/ZppbGZwogv — Leticia 🌷 (@letttpacheco) June 26, 2026

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Caminho do Brasil

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima segunda-feira, em Houston, contra o Japão. Se confirmar o favoritismo e avançar, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará Costa do Marfim ou o segundo colocado do Grupo I, que atualmente é a Noruega de Haaland.

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Em uma eventual quartas de final, a Inglaterra surge como a principal candidata a cruzar o caminho brasileiro.

Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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Argentina do outro lado da chave

Já a Argentina, atual campeã do mundo, garantiu a liderança do Grupo J sem sofrer gols. Os argentinos estão no lado oposto da chave e só podem encontrar o Brasil na semifinal.

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Antes disso, os hermanos terão pela frente o segundo colocado do Grupo H, atualmente o Uruguai, e depois poderão encarar seleções como Austrália, Irã ou até a Colômbia nas quartas de final.

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