Após classificação, Ancelotti aprova atuação e diz que Brasil 'agora joga como uma equipe' Comandante da Seleção aprova atuação do Brasil contra a Escócia; veja trechos da entrevista

MIAMI (EUA) - O Brasil jogou bem e venceu a Escócia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (24), em Miami, e avançou em primeiro lugar do grupo à Segunda Fase da Copa do Mundo. A partida contou com brilho de Vini Jr, que marcou duas vezes, além do retorno de Neymar aos gramados pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti.

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O treinador italiano, aliás, falou na entrevista coletiva após a partida que o time vem melhorando a cada jogo e que "agora estamos jogando como uma equipe", que é o objetivo para chegar longe no Mundial.

— Agora estamos jogando como uma equipe, esse é o objetivo. Não estamos perfeitos, temos coisas a melhorar. Podemos ser um pouco mais rápidos quando temos o controle. Estou contente porque o time melhorou muito, agora estamos sólidos. No mata-mata a solidez é muito importante — avaliou o comandante do Brasil.

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Apesar da boa atuação do Brasil, Ancelotti evitou cravar a escalação inicial como a titular, e disse que a equipe tem errado menos e desempenhado um futebol mais sólido em pouco tempo de Copa do Mundo.

— A escalação inicial não sei porque temos muito recursos no campo, a equipe está jogado solidamente, temos um time sólido. Comparando com o primeiro jogo, temos menos erros, mais ritmo, mais efetividade na frente. Nos dois jogos posteriores ao Marrocos deixamos boa impressão. Objetivo era chegar em primeiro, agora é pé no chão, seguir trabalhando e melhorar para o próximo jogo — disse.

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— Gostei da equipe e a solidez que tivemos. Defendemos muito bem os escanteios, a equipe está melhorando e pode melhorar muito mais — completou Ancelotti.

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Segunda Fase da Copa do Mundo

Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário na Segunda Fase da Copa (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston, em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.

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(Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

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