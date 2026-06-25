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Curaçao x Costa do Marfim: Veja melhores momentos do jogo do grupo E da Copa do Mundo

Costa do Marfim está classificada

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
25/06/2026 19:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A Costa do Marfim venceu a seleção de Curaçao pelo placar de 2 a 0, no Lincoln Financial Field, garantindo vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Confira os melhores momentos e como foi a partida de mais uma seleção africana que se classifica para o mata-mata.

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    A Costa do Marfim derrotou Curaçao por 2 a 0 e conquistou uma vaga à segunda fase da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (25). Nicolas Pépé foi o grande protagonista do jogo com os dois gols marcados e o grande responsável por fazer os Elefantes avançarem ao mata-mata do Mundial pela primeira vez na história da seleção africana.

    Neste momento, a Costa do Marfim aguarda o duelo entre França e Noruega para conhecer seu próximo adversário na Copa do Mundo. Os Elefantes irão enfrentar o 2º colocado do Grupo I, que será definido nesta sexta-feira (26) em um confronto direto entre as duas seleções europeias.

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    Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/AFP)

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    Em um primeiro tempo equilibrado, Curaçao assustou a Costa do Marfim com uma finalização perigosa de Chong da entrada da área para grande defesa de Fofana. Mas os Elefantes responderam com Diomandé aproveitando uma falha da defesa adversária, chegando na linha de fundo pelo lado esquerdo da área e tocando para Pépé finalizar e estufar as redes. Na sequência, Diallo quase ampliou o marcador ao ser acionado na entrada da área e bater com efeito, mas a bola saiu ao lado do gol. Curaçao tentou descontar com Gaari sendo acionado na intermediária e chutando rasteiro, mas a bola foi pela linha de fundo.

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    No segundo tempo, a Costa do Marfim quase ampliou o placar sobre Curaçao com uma finalização de Kessie de canhota de dentro da área, mas que saiu pela linha de fundo após desvio da zaga. A equipe de Dick Advocaat respondeu com Floranus sendo acionado na entrada da área e chutando de canhota por cima da meta de Fofana. E aos 18 minutos, os Elefantes chegaram ao segundo gol com Pépé sendo acionado na área por Sangaré e finalizando com perfeição para marcar um golaço. Nos minutos finais, Wahi teve a oportunidade de fazer mais um gol para Costa do Marfim após ser lançado pelo lado direito da área, mas a batida cruzada parou em grande defesa de Room.

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