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Balanço do dia: Brasil e mais cinco seleções avançam na Copa do Mundo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 23:57
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Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

No 14º dia de Copa do Mundo, a Seleção Brasileira garantiu a classificação à segunda fase do torneio ao lado de mais cinco equipes. A equipe de Carlo Ancelotti venceu a Escócia por 3 a 0 e avançou na liderança do Grupo C. Além dos Canarinhos, Marrocos, Suíça, Canadá, México e Coreia do Sul conquistaram vagas no mata-mata da competição.

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Vini Jr brilha, Brasil sobra e vai à segunda fase da Copa do Mundo

No grande jogo do dia, a Seleção Brasileira contou com o brilho de Vini Jr para avançar à segunda fase da Copa do Mundo. Na etapa inicial, o atleta aproveitou um desarme de Rayan dentro da área da Escócia, driblou o goleiro Gunn e abriu o placar. E nos acréscimos, o camisa sete recebeu um cruzamento de Bruno Guimarães, aproveitou a falha do arqueiro e cabeceou para o fundo das redes. O atacante se isolou na artilharia do Brasil no torneio com quatro gols marcados.

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No segundo tempo, Bruno Guimarães fez uma grande jogada, e Matheus Cunha surgiu dentro da área para finalizar, estufar as redes e dar números finais ao duelo. Com o resultado, o Brasil avançou sem dificuldades para o mata-mata da Copa do Mundo e aguarda a definição do próximo adversário no torneio.

Neymar volta e é ovacionado em Miami

Aos 30 minutos do segundo tempo, Neymar voltou a pisar em campo em um jogo de Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e foi ovacionado pelo público presente no Hard Rock Stadium, em Miami. No pouco tempo em campo, o camisa 10 não conseguiu apresentar todo o seu repertório, mas deu indicativos de que está recuperado e pronto para contribuir com a Amarelinha no mata-mata.

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Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia
Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Marrocos faz jogo emocionante e vence Haiti

No outro jogo da chave do Brasil, o Marrocos levou muitos sustos e esteve atrás do placar para o Haiti em duas ocasiões na etapa inicial. No entanto, os Leões do Atlas conseguiram virar a partida no segundo tempo e conquistaram a classificação à segunda fase da Copa do Mundo com a vice-liderança do Grupo C.

Suíça e Canadá definem liderança no Grupo B da Copa do Mundo

Em um dos jogos que abriu a 3ª rodada da Copa do Mundo, a Suíça derrotou o Canadá por 2 a 1 e conquistou a liderança do Grupo B. Os europeus abriram 2 a 0 com gols de Rúben Vargas e Mazambi, enquanto os mandantes descontaram na reta final com Promise David.

Bósnia e Catar fazem 'jogo dos desesperados'

Bósnia e Catar chegaram na 3ª rodada da fase de grupos com apenas um ponto conquistado e sonhavam com uma vitória visando avançar à segunda fase da Copa do Mundo com uma das melhores campanhas dentre os terceiros colocados. Os europeus abriram vantagem com gols de Alajbegovic e Al-Brake (contra), mas os asiáticos descontaram ainda na etapa inicial com Al-Haydos. No segundo tempo, Mahmic deu números finais para a vitória da Bósnia, e o Catar se despediu do Mundial.

Ochoa iguala recorde de Messi e Cristiano Ronaldo no México

O duelo entre México e República Tcheca tinha pouco valor esportivo para os mandantes, que já entraram em campo com a liderança do Grupo A assegurada. No campo, a equipe de Javier Aguirre venceu por 3 a 0 com gols de Chávez, Quiñones e Fidalgo, mas o goleiro Guillermo Ochoa foi quem roubou todo o protagonismo. O veterano entrou no segundo tempo e se tornou ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo o 3º jogador na história a entrar em campo em seis Copas do Mundo.

Ochoa cumprimenta Raul Rangel e entra em campo para disputar sua sexta Copa do Mundo com o México
Ochoa cumprimenta Raul Rangel e entra em campo para disputar sua sexta Copa do Mundo com o México (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

África do Sul faz história no Mundial

E a África do Sul fez história na Copa do Mundo ao conquistar vitória importantíssima por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul. Com o resultado, os Bafana Bafana assumiram a vice-liderança do Grupo A e avançaram ao mata-mata da competição pela primeira vez na história em quatro participações no maior torneio de seleções do futebol.

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