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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (26)?

Emissora exibirá dois jogos nesta sexta-feira (26)

PorGabriel de Britto SilvaLeonardo Damico
São Paulo (SP)
26/06/2026 06:10
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Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta sexta-feira (26), o canal transmitirá dois confrontos do torneio. O primeiro será às 16h (horário de Brasília), entre Noruega e França, e, às 21h, o segundo confronto será Uruguai x Espanha. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

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    • Qual a equipe da Globo para os jogos de sexta-feira (26)

    Até o momento, a Globo não divulgou oficialmente a escala de narradores e comentaristas para os jogos de sexta-feira (26), da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Com base no rodízio adotado pela emissora durante a Copa, os narradores mais utilizados nas transmissões são Everaldo Marques, Paulo Andrade e Renata Silveira, enquanto o time de comentaristas conta com nomes como Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro, Roger Flores, Paulo César Vasconcellos e Grafite.

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    Globo ainda não revelou a seleção de narradores para exibição dos jogos (Foto: Reprodução/Instagram)
    Globo ainda não revelou a seleção de narradores para exibição dos jogos (Foto: Reprodução/Instagram)

    Quem o Brasil pode enfrentar na próxima fase da Copa do Mundo

    No formato atual do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia. Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo F.

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    Com a situação atual do Grupo F, o Brasil encararia o Japão em uma 16avos de final. No entanto, caso a seleção japonesa vença, os holandeses teriam o confronto marcado com a Seleção Brasileira. Ainda há chance de ter a Suécia como adversário, no entanto, exige uma combinação de resultados mais complexa.

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