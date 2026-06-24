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Quantos jogos, gols e assistências Neymar tem pela Seleção Brasileira?

Neymar volta a atuar pela Seleção Brasileira na partida contra a Escócia

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:00
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira após 981 dias (Foto: Chandan Khanna / AFP)
Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira após 981 dias (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Após ficar 981 dias sem atuar pela Seleção Brasileira, Neymar está de volta aos gramados. Após ficar pouco mais de um mês afastado por conta de uma lesão na panturrilha sofrida em partida contra o Coritiba no dia 17 de maio, atuando pelo Santos, o craque retornou justamente no confronto diante da Escócia, registrando sua primeira partida na era Carlo Ancelotti.

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  • Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Quantos gols Neymar marcou com a camisa do Brasil?

    Ao longo de sua trajetória com a camisa canarinho, os números de Neymar pela Seleção apontam um total de 79 gols marcados em partidas oficiais. Essa marca faz do atacante o maior artilheiro da história da equipe principal do Brasil em critérios oficiais da Fifa, tendo ultrapassado a marca de 77 gols estabelecida pelo Rei Pelé.

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    Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Neymar volta à Seleção Brasileira no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    O número de jogos e assistências do craque pelo Brasil

    Além do faro de artilheiro, o jogador tem impacto direto na armação. Até o momento, o retrospecto de Neymar pela Seleção contabiliza 129 partidas oficiais disputadas desde sua estreia em 2010. Na valiosa função de garçom, o meia-atacante distribuiu 59 assistências para seus companheiros de equipe, consolidando uma média de participação direta em gols altamente expressiva vestindo a Amarelinha.

    No dia 10 de agosto de 2010, Neymar fez sua estreia pela Seleção Brasileira, marcando um dos gols da vitória sobre os Estados Unidos
    No dia 10 de agosto de 2010, Neymar fez sua estreia pela Seleção Brasileira, marcando um dos gols da vitória sobre os Estados Unidos (Foto: AFP)

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