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Atuação de Mbappé vira assunto em França x Inglaterra: 'Sacanagem'

O craque francês está disputando artilharia do Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 19:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra
Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A atuação de Kylian Mbappé na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (18), diante da Inglaterra, movimentou as redes sociais. Com a França sendo dominada pelos ingleses ainda no primeiro tempo, o camisa 10 virou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores.

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    Apesar de entrar em campo com a possibilidade de assumir a artilharia isolada da competição, Mbappé teve dificuldade para criar jogadas e pouco conseguiu fazer para evitar a goleada parcial da Inglaterra, que abriu 4 a 0 antes do intervalo.

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    Nas redes sociais, muitos internautas ironizaram a postura do atacante e compararam sua atuação com a dos jogos anteriores. Outros torcedores também lembraram da eliminação francesa para a Espanha na semifinal e afirmaram que o astro do Real Madrid voltou a ficar abaixo das expectativas em um momento decisivo. Veja a repercussão:

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    • Inglaterra domina o primeiro tempo

    A seleção inglesa praticamente definiu o confronto antes do intervalo. Declan Rice abriu o placar logo aos dois minutos, seguido por gols de Ezri Konsa e Bukayo Saka, que balançou as redes duas vezes. A equipe comandada por Thomas Tuchel controlou as ações e aproveitou a apatia da França para construir uma vantagem confortável.

    Do lado francês, Mbappé, Dembélé e companhia encontraram dificuldades para furar a marcação inglesa e deixaram o gramado sob fortes críticas dos torcedores nas redes sociais. Mesmo brigando pela artilharia da Copa do Mundo, o camisa 10 pouco participou das principais ações ofensivas da equipe e virou alvo de memes durante a partida.

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    Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra
    Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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