Atuação de Mbappé vira assunto em França x Inglaterra: 'Sacanagem' O craque francês está disputando artilharia do Mundial

A atuação de Kylian Mbappé na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, neste sábado (18), diante da Inglaterra, movimentou as redes sociais. Com a França sendo dominada pelos ingleses ainda no primeiro tempo, o camisa 10 virou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores.

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Apesar de entrar em campo com a possibilidade de assumir a artilharia isolada da competição, Mbappé teve dificuldade para criar jogadas e pouco conseguiu fazer para evitar a goleada parcial da Inglaterra, que abriu 4 a 0 antes do intervalo.

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Nas redes sociais, muitos internautas ironizaram a postura do atacante e compararam sua atuação com a dos jogos anteriores. Outros torcedores também lembraram da eliminação francesa para a Espanha na semifinal e afirmaram que o astro do Real Madrid voltou a ficar abaixo das expectativas em um momento decisivo. Veja a repercussão:

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sempre chamei esse técnico da França de medíocre e sempre riram de mim, tem que agradecer a Deus que griezman, Pogba e mbappe carregaram esse time em 2018 — . (@zn51454) July 18, 2026

quero muito ver o que o mbappe vai falar depois desse jogo — G. (@tungmeow) July 18, 2026

O que tá acontecendo com a França e Mbappé? A impressão é que eles não estão nem aí pra partida.#FRAxING — Ricardo (@ricardob_souza) July 18, 2026

O Mbappé devia ter sido tenista ou jogador de snooker. Foram demasiados posters do Cristiano no quarto, acabou por não perceber que isto é um jogo coletivo. — Duarte Lourenço (@dudek91) July 18, 2026

viram a cara do mbappé? eles estão 100% jogando de sacanagem — lara mendonça (@laramendon_ca) July 18, 2026

Inglaterra domina o primeiro tempo

A seleção inglesa praticamente definiu o confronto antes do intervalo. Declan Rice abriu o placar logo aos dois minutos, seguido por gols de Ezri Konsa e Bukayo Saka, que balançou as redes duas vezes. A equipe comandada por Thomas Tuchel controlou as ações e aproveitou a apatia da França para construir uma vantagem confortável.

Do lado francês, Mbappé, Dembélé e companhia encontraram dificuldades para furar a marcação inglesa e deixaram o gramado sob fortes críticas dos torcedores nas redes sociais. Mesmo brigando pela artilharia da Copa do Mundo, o camisa 10 pouco participou das principais ações ofensivas da equipe e virou alvo de memes durante a partida.

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Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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