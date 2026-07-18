Torcedores reagem a Mbappé ultrapassando Messi em artilharia: 'Não deveria' Francês se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

O atacante Mbappé marcou dois gols na derrota da França para a Inglaterra por 6 a 4, neste sábado (18), em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa de terceiro lugar do Mundial. Com o feito, o francês ultrapassou Lionel Messi na artilharia da atual edição do torneio e na da história das Copas do Mundo.

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Com o fim da partida de terceiro lugar, o atacante Mbappé alcançou a marca de 10 gols na atual edição do Mundial e 22 na história do torneio. Já Messi tem 8 e 21, respectivamente. Vale destacar que o argentino ainda irá em campo na final da Copa do Mundo contra a Espanha, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos.

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Diante da disputa entre os dois jogadores, torcedores brasileiros reagiram ao feito de Mbappé na derrota para a Inglaterra. Veja a repercussão abaixo:

Maldito Mbappe. Um absurdo times eliminados terem a mesma quantidade de jogos que os finalistas. Tiraram a artilharia do Messi por um jogo de amistoso de fim de ano. Não deveria valer. — OKR4V ✠ (@EuSouVascaino_) July 18, 2026

mbappe nao vai deixar o messi ser artilheiro da copa lenda — noan (@lightningrot) July 18, 2026

espero que a espanha marque mto o messi e n deixe ele fazer gol amanhã pro menino mbappé terminar em primeiro lugar https://t.co/8p3CcHpvsI — emyav (@spidermiyeon) July 18, 2026

mbappé ultrapassando o messi é lindo de ver — nicolita (@whatyouwant143) July 18, 2026

🇫🇷 HISTÓRICO! O gol que fez Mbappé ultrapassar Lionel Messi e se isolar como o MAIOR artilheiro da história das Copas!



22 gols em 22 jogos do atacante francês de 27 anos em jogos de Copa do Mundo.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/rybHMYwy6Y — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 18, 2026

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