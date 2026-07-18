logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Torcedores reagem a Mbappé ultrapassando Messi em artilharia: 'Não deveria'

Francês se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 20:08
Atualizado há 4 minutos
Favorite o Lance! no Google
Mbappé é o atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo
Mbappé é o atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O atacante Mbappé marcou dois gols na derrota da França para a Inglaterra por 6 a 4, neste sábado (18), em Miami, nos Estados Unidos, pela disputa de terceiro lugar do Mundial. Com o feito, o francês ultrapassou Lionel Messi na artilharia da atual edição do torneio e na da história das Copas do Mundo.

  • Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

    Inglaterra bate a França e conquista terceiro lugar na Copa do Mundo em jogo de dez gols

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos
  • https://www.lance.com.br/temporeal/partida/copa-do-mundo-2026-18-07-2026-francaxinglaterra

    Mbappé quebra recorde de 56 anos na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 59 minutos
  • A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra garante melhor colocação na Copa do Mundo desde 1966

    Copa do Mundo 2026
    Há 59 minutos

    • ➡️ Atuação de Mbappé vira assunto em França x Inglaterra: 'Sacanagem'

    Com o fim da partida de terceiro lugar, o atacante Mbappé alcançou a marca de 10 gols na atual edição do Mundial e 22 na história do torneio. Já Messi tem 8 e 21, respectivamente. Vale destacar que o argentino ainda irá em campo na final da Copa do Mundo contra a Espanha, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Postura de Olise em França x Inglaterra viraliza: 'Preguiça'

    Diante da disputa entre os dois jogadores, torcedores brasileiros reagiram ao feito de Mbappé na derrota para a Inglaterra. Veja a repercussão abaixo:

  • Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, técnicos de Argentina e Espanha

    Análise – Espanha quer a Copa do Mundo pelos lados, Argentina pelo meio

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Zinedine Zidane

    Zidane já tem data para assumir a França após a Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

    Saka celebra hat-trick e admite frustração por ter jogado pouco na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    ➡️ Aposte na final da Copa do Mundo
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra

    Fora de Campo

    Atuação de Mbappé vira assunto em França x Inglaterra: 'Sacanagem'

    Há 1 hora
    Olise em ação durante França x Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Postura de Olise em França x Inglaterra viraliza: 'Preguiça'

    Há 2 horas
    Jade Picon posando para foto antes da partida entre França e Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Fora de Campo

    Jade Picon entrou em campo na Copa do Mundo; entenda

    Há 2 horas
    Igor Jesus, ídolo do Botafogo, no Nottingham Forest

    Fora de Campo

    Torcedores comparam gol de Igor Jesus com lance perdido por Endrick: 'Aprende'

    Há 2 horas
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

    Fora de Campo

    Galvão Bueno escreve o último capítulo de uma trajetória histórica no SBT e na N Sports

    Há 3 horas
    França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar

    Copa do Mundo 2026

    Escalações em França x Inglaterra chamam atenção: 'Meu Deus'

    Há 3 horas
    Mais LANCE!
    Javier Milei

    Presidente da Argentina, Milei afirma que não irá à final da Copa do Mundo

    Leonardo Jardim no duelo entre Grêmio e Flamengo (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Amistoso entre Flamengo e Olímpia liga alerta de torcedores: 'Vamos melhorar'

    Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.

    Justin Bieber já vestiu camisa de gigante do Brasileirão; entenda

    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Espanha x Argentina: Supercomputador projeta vencedor da Copa do Mundo

    Messi e Mbappé estão empatados na artilharia com oito gols (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

    Copa: por que Messi é o artilheiro tendo o mesmo número de gols de Mbappé?

    Lionel Messi segurando o troféu da Bola de Ouro

    Messi pode ganhar a Bola de Ouro mesmo atuando fora da Europa?

    Bruno Henrique comemorando gol pelo Flamengo

    Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Sem dúvidas'

    Briga em Fluminense x RB Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão

    Briga em Fluminense e RB Bragantino repercute: 'Que loucura'

    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Fluminense x RB Bragantino

    Hulk atuando com a camia do Fluminense no Maracanã

    Lance de Hulk em Fluminense x RB Bragantino decepciona: 'Pelo amor'

    Bruno Henrique em ação durante Flamengo x Olimpia

    Gol de Bruno Henrique em Flamengo x Olimpia choca torcedores: 'Incrível'

    Fluminense e RB Bragantino em confronto pela 19ª rodada do Brasileirão

    Veja gols em Fluminense x RB Bragantino: Sasha e Ignácio marcam