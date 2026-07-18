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Galvão Bueno escreve o último capítulo de uma trajetória histórica no SBT e na N Sports

Narrador quebrou recorde no Guinness World Records

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 17:40
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SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
Galvão Bueno narrou a Copa do Mundo de 2026 pelo SBT (Foto: Divulgação)

A final da Copa do Mundo 2026 acontece, neste domingo (19), entre Argentina e Espanha. O duelo também ficará marcado por outro momento histórico. Aos 75 anos, Galvão Bueno fará sua última narração em um Mundial, encerrando uma trajetória iniciada há 52 anos e construída ao longo de 14 edições consecutivas da competição.

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    O palco dessa despedida será a transmissão do SBT e da N Sports, emissoras que levam ao público o capítulo final da carreira da voz que mais vezes narrou o maior torneio de futebol do planeta. A final deste domingo será o 154º jogo narrado por Galvão Bueno em Copas do Mundo, ampliando um recorde que já lhe pertence e consolidando uma das carreiras mais longevas e vitoriosas da televisão esportiva.

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    Será também sua 11ª final de Mundial, marca iniciada em 1978 e que atravessou quase cinco décadas de decisões, craques e momentos inesquecíveis. Sua relação com a Copa do Mundo começou em 1974, quando participou pela primeira vez da cobertura do torneio. Quatro anos depois, viveu sua primeira final.

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    • Em 1986, narrou pela primeira vez uma partida da Seleção Brasileira em Mundiais, na vitória sobre a Argélia, iniciando uma trajetória que o transformaria na principal voz das campanhas brasileiras nas décadas seguintes.

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    Foi com Galvão ao microfone que milhões de brasileiros comemoraram os títulos mundiais de 1994 e 2002. Seu grito de "É tetra!" entrou para a memória afetiva do país, assim como o "É penta!" oito anos depois. Ao longo dos anos, bordões como "Haja coração!", "Olha o que ele fez!" e "Lá vêm eles de novo!" ultrapassaram o esporte e passaram a fazer parte da cultura popular brasileira, acompanhando gerações de torcedores.

    Ao longo de sua história em Copas, Galvão narrou 58 partidas da Seleção Brasileira, com 39 vitórias, nove empates e dez derrotas. Foram 104 gols do Brasil narrados por sua voz, média de 1,79 gol por duelo. Entre todos os brasileiros, Ronaldo Nazário foi quem mais balançou as redes sob sua narração em Mundiais: 15 vezes, entre as Copas de 1998 e 2006.

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    A própria Copa do Mundo FIFA 2026 também reservou novos capítulos para essa história. Durante o torneio, Galvão Bueno foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records, o Livro dos Recordes, como o profissional que mais narrou jogos de Copa do Mundo ao vivo na história da televisão. A homenagem foi entregue quando o narrador alcançou a marca de 148 partidas, número que continuou crescendo ao longo da competição até chegar aos 154 jogos com a decisão deste domingo (19).

    Poucos dias depois, outra marca simbólica foi alcançada. Na vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia, Galvão ultrapassou a barreira dos 100 gols do Brasil narrados em Copas do Mundo. O gol histórico foi marcado por Vinícius Júnior. Como homenagem, o narrador entregou ao atacante uma placa comemorativa pelo gol centenário. Em troca, recebeu uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo camisa 7 com o número 100, eternizando o momento.

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    O levantamento que consolida a trajetória de Galvão em Copas considera todas as emissoras pelas quais passou ao longo da carreira: TV Gazeta, em 1974; Bandeirantes, em 1978; Globo, entre 1982 e 2022; e, agora, SBT e N Sports, responsáveis por transmitir o derradeiro capítulo da trajetória do profissional que transformou gols em memória, bordões em patrimônio da cultura popular e que, por mais de cinco décadas, foi a voz das maiores emoções do futebol mundial.

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    Galvão Bueno em Copas do Mundo

    • 14 Copas do Mundo consecutivas (1974 a 2026)
    • 154 jogos narrados (contando a final Espanha x Argentina)
    • 11 finais de Copa do Mundo
    • 58 jogos da Seleção Brasileira
    • 39 vitórias, 9 empates e 10 derrotas do Brasil
    • 104 gols da Seleção Brasileira narrados
    • Narrador dos títulos mundiais de 1994 e 2002
    • Recordista do Guinness World Records como o profissional que mais narrou jogos de Copa do Mundo ao vivo na história da televisão

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    Galvão Bueno vai narrar a final da Copa do Mundo
    Galvão Bueno vai narrar a final da Copa do Mundo (Foto: Divulgação SBT)
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