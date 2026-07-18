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Mbappé lamenta 'última dança' de Deschamps antes de França x Inglaterra: 'Falhamos'

Jogador lamentou o fim amargo do ciclo de Deschamps na França

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 17:44
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Mbappé caminha para o campo e Deschamps vai para o lado oposto
Mbappé e Deschamps na Copa do Mundo pela França. (Imagem: Odd ANDERSEN / AFP)

Capitão e protagonista da França na Copa do Mundo, Kylian Mbappé, utilizou as redes sociais neste sábado (18) para prestar uma homenagem ao técnico Didier Deschamps, que se despede do cargo após 14 anos frente à seleção Na publicação, o atacante do Real Madrid classificou o confronto contra a Inglaterra como a "última dança" do treinador e não escondeu a frustração por não conseguir alcançar a terceira final consecutiva da Copa com o treinador, chegando a assumir que os jogadores "falharam".

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    Deschamps sorri e abraça Mbappé
    Deschamps abraça Mbappé após vitória da França sobre Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    "Deveríamos ter lhe proporcionado uma despedida melhor, mas falhamos", escreveu Mbappé em um trecho do comunicado, se referindo à eliminação sofrida para a Espanha na semifinal. O craque ressaltou que 'a história fará justiça à grandeza' do técnico, já que nem todos 'souberam apreciá-la'. Mbappé, que estreou na seleção em 2017 sob o comando de Deschamps, agradeceu pela oportunidade de representar o país nas últimas edições da Copa.

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    Deschamps deixa legado de 14 anos na França

    Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
    Didier Deschamps, técnico da França (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    A saída de Didier Deschamps marca o fim de uma das eras mais vitoriosas e longevas do futebol de seleções. No comando dos "Bleus" desde julho de 2012, o treinador encabeçou toda a renovação do elenco que recolocou a França no na final da Copa duas vezes. A equipe conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021, além de alcançar os vice-campeonatos da Eurocopa de 2016 e da Copa de 2022.

    Os números da trajetória de Deschamps na França impressionam: em 185 partidas antes do último duelo, o técnico conseguiu 120 vitórias, e tem um aproveitamento superior a 70%. Ele se despede com um recorde histórico, se tornando o treinador com o maior número de partidas na história das Copas do Mundo, chegando à marca de 27 jogos no confronto deste sábado (18).

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    Deschamps se despede de forma amarga

    França e Inglaterra reviverão uma rivalidade histórica em busca da medalha do terceiro lugar na Copa. O jogo, marcado para as 18h (de Brasília), A partida não vale muito mais do que isso, e os jogadores não demonstraram muita satisfação em atuar na partida. O zagueiro Konaté chegou a dizer que ninguém queria jogar, explicando que gostaria de estar se preparando para atuar na final.

    Apesar do tom de despedida, Deschamps manteve o profissionalismo ao afirmar que o confronto contra os ingleses não será tratado como um amistoso. A federação francesa já planeja uma transição estruturada, aguardando apenas o desfecho do Mundial para oficializar Zidane, que já teria um acordo verbal para assumir a equipe a partir de setembro. Para Mbappé e seus companheiros, restam os 90 minutos finais para tentar amenizar a autocrítica de terem falhado em dar o "final perfeito" a uma das maiores lendas do esporte francês.

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