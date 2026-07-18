logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Justin Bieber já vestiu camisa de gigante do Brasileirão; entenda

Canadense estará na final da Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 08:10
Favorite o Lance! no Google
Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.
Justin Bieber é atração da final da Copa do Mundo (Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Justin Bieber, que será uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo, já vestiu a camisa do Palmeiras em 2017. O cantor canadense faz parte do time de artistas escolhidos para protagonizarem o primeiro espetáculo em um intervalo de decisão de Mundial em toda a história do torneio. Além dele, Shakira, BTS, Madonna, Coldplay e outros farão parte da apresentação em Espanha x Argentina no próximo domingo (19).

  • Messi e Bellingham disputam bola durante jogo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

    Quem são os melhores jogadores da Copa do Mundo, segundo a Fifa?

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Copa do Mundo de 2026 impulsiona uso de reconhecimento facial nos estádios

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    O artista vestiu a camisa do Palmeiras em 2017, durante um show realizado no estádio do clube em São Paulo. Para que o fato acontecesse, o departamento de comunicação do Alviverde, junto à administradora do estádio, WTorre, seguiu a tradição de presentear artistas e, assim, Justin Bieber recebeu o uniforme personalizado com o número 6, o seu preferido, que pertencia ao lateral Egídio à época. O cantor também recebeu a versão verde de presente.

    continua após a publicidade

    A relação de Justin Bieber com Neymar, que pertencia ao Barcelona naquele ano, também foi um elemento decisivo para a utilização do uniforme. Sob a coordenação do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, dois empresários ligados ao craque, Gustavo Almeida (da NR Sports) e João Celso (da BBM Sports), conseguiram um encontro com o cantor a partir de uma mensagem do jogador. Eles haviam conhecido o artista na Copa América do ano anterior, nos Estados Unidos.

    Justin Bieber no Allianz Parque com a camisa branca do Palmeiras
    Justin Bieber fez apresentação no Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Divulgação)
  • Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Espanha x Argentina: Supercomputador projeta vencedor da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Messi e Mbappé estão empatados na artilharia com oito gols (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

    Copa: por que Messi é o artilheiro tendo o mesmo número de gols de Mbappé?

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas
  • Konaté falando no microfone em coletiva

    Astro da França é sincero sobre jogo contra Inglaterra na Copa: 'Ninguém quer jogar'

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • Saiba os detalhes da apresentação de Justin Bieber e companhia na final da Copa do Mundo

    Fifa anunciou, que Justin Bieber será uma das atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor canadense se junta a MadonnaShakira e ao grupo sul-coreano BTS na primeira apresentação musical realizada durante o intervalo de uma decisão do Mundial. Segundo a entidade, o show terá duração de 11 minutos e será realizado sem alterar o tempo regulamentar do intervalo da partida.

    continua após a publicidade

    A final será disputada neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos e, além dos quatro artistas principais, o espetáculo contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, com participação do Coldplay. A curadoria artística do evento é assinada por Chris Martin, vocalista da banda britânica.

    Show terá caráter beneficente

    Além do entretenimento, a apresentação terá um viés social. O evento servirá para promover o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação e ao futebol para crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    De acordo com a FIFA, mais de US$ 50 milhões já foram arrecadados. A entidade também informou que US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo de 2026 será destinado ao fundo.

    Em nota divulgada pela FIFAJustin Bieber destacou a importância da iniciativa.

    — A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo como nada mais consegue fazer. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais feliz por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo — afirmou.

    continua após a publicidade

    O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também comentou o anúncio.

    — Quando pensamos no que o mundo mais precisa, nada é mais importante do que a educação. Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS como artistas principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 em apoio ao FIFA Global Citizen Education Fund — disse.

    Personagens infantis também participarão

    A FIFA confirmou ainda a presença dos personagens de Vila Sésamo (Sesame Street) e dos Muppets, que integrarão a apresentação como forma de reforçar a mensagem sobre educação infantil e inclusão.

    continua após a publicidade

    O espetáculo é produzido pela Global Citizen, em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted, e marcará um momento inédito na história da Copa do Mundo. Inspirado no tradicional show do intervalo do Super Bowl, o evento busca unir futebol, música e impacto social diante de uma audiência global estimada em bilhões de espectadores.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas

    Copa do Mundo 2026

    Argentina busca quebrar maldição do Ranking da Fifa na final da Copa do Mundo

    Há 42 minutos
    Lionel Scaloni entoa efusivamente o hino argentino antes de jogo da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Scaloni, o técnico que mudou a história de Messi na Argentina e construiu 'La Scaloneta'

    Há 42 minutos
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França

    Copa do Mundo 2026

    Da revolução do passe ao jogo vertical: como o meio de campo da Espanha mudou de 2010 para 2026

    Há 1 hora
    Donald Trump posa ao lado do troféu da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Donald Trump irá entregar o troféu ao campeão da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Matthaüs - campeão Copa do Mundo 1990

    Lancepédia

    Final da Copa de 1990: Alemanha impede o tri da Argentina na Itália

    Há 2 horas
    Lionel Scaloni, treinador da Argentina, e Luis de La Fuente, comandante da Espanha, se cumprimentando em coletiva de imprensa antes da final da Copa do Mundo.

    Lance! Negócios

    Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifras

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026)

    Mario Kempes

    Final da Copa de 1978: Em casa, Argentina realiza sonho e é campeã do mundo

    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026

    Espanha 2010 x 2026: Coincidências apontam título da Fúria na Copa do Mundo

    Copa do Mundo de 1930 - Uruguai

    Final da Copa de 1930: Uruguai bate Argentina e se torna o primeiro campeão mundial

    2002: Ronaldo x Khan

    Artilheiro da Copa de 2002: Ronaldo, do Brasil

    Croácia, com o artilheiro Suker, foi terceira colocada em 1998

    Artilheiro da Copa de 1998: Davor Šuker, da Croácia

    Relembre momentos marcantes na carreira de Stoichkov (Foto: Arquivo LANCE!)

    Artilheiros da Copa de 1994: Oleg Salenko, da Rússia, e Hristo Stoichkov, da Bulgária

    Salvatore Schillaci comemora um de seus gols pela seleção da Itália, com os olhos arregalados que viraram sua marca (FIFA)

    Artilheiro da Copa de 1990: Salvatore Schillaci, da Itália

    Lionel Scaloni fala durante coletiva de imprensa prévia ao jogo entre Argentina e Espanha, pela final da Copa do Mundo

    Técnico da Argentina elogia Espanha e se esquiva sobre futuro de Messi