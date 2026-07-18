Justin Bieber já vestiu camisa de gigante do Brasileirão; entenda Canadense estará na final da Copa do Mundo

Justin Bieber, que será uma das atrações do show do intervalo da final da Copa do Mundo, já vestiu a camisa do Palmeiras em 2017. O cantor canadense faz parte do time de artistas escolhidos para protagonizarem o primeiro espetáculo em um intervalo de decisão de Mundial em toda a história do torneio. Além dele, Shakira, BTS, Madonna, Coldplay e outros farão parte da apresentação em Espanha x Argentina no próximo domingo (19).

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O artista vestiu a camisa do Palmeiras em 2017, durante um show realizado no estádio do clube em São Paulo. Para que o fato acontecesse, o departamento de comunicação do Alviverde, junto à administradora do estádio, WTorre, seguiu a tradição de presentear artistas e, assim, Justin Bieber recebeu o uniforme personalizado com o número 6, o seu preferido, que pertencia ao lateral Egídio à época. O cantor também recebeu a versão verde de presente.

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A relação de Justin Bieber com Neymar, que pertencia ao Barcelona naquele ano, também foi um elemento decisivo para a utilização do uniforme. Sob a coordenação do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, dois empresários ligados ao craque, Gustavo Almeida (da NR Sports) e João Celso (da BBM Sports), conseguiram um encontro com o cantor a partir de uma mensagem do jogador. Eles haviam conhecido o artista na Copa América do ano anterior, nos Estados Unidos.

Justin Bieber fez apresentação no Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Divulgação)

Saiba os detalhes da apresentação de Justin Bieber e companhia na final da Copa do Mundo

A Fifa anunciou, que Justin Bieber será uma das atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor canadense se junta a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS na primeira apresentação musical realizada durante o intervalo de uma decisão do Mundial. Segundo a entidade, o show terá duração de 11 minutos e será realizado sem alterar o tempo regulamentar do intervalo da partida.

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A final será disputada neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos e, além dos quatro artistas principais, o espetáculo contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, com participação do Coldplay. A curadoria artística do evento é assinada por Chris Martin, vocalista da banda britânica.

Show terá caráter beneficente

Além do entretenimento, a apresentação terá um viés social. O evento servirá para promover o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação e ao futebol para crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo.

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De acordo com a FIFA, mais de US$ 50 milhões já foram arrecadados. A entidade também informou que US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo de 2026 será destinado ao fundo.

Em nota divulgada pela FIFA, Justin Bieber destacou a importância da iniciativa.

— A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo como nada mais consegue fazer. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais feliz por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo — afirmou.

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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também comentou o anúncio.

— Quando pensamos no que o mundo mais precisa, nada é mais importante do que a educação. Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS como artistas principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 em apoio ao FIFA Global Citizen Education Fund — disse.

Personagens infantis também participarão

A FIFA confirmou ainda a presença dos personagens de Vila Sésamo (Sesame Street) e dos Muppets, que integrarão a apresentação como forma de reforçar a mensagem sobre educação infantil e inclusão.

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O espetáculo é produzido pela Global Citizen, em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted, e marcará um momento inédito na história da Copa do Mundo. Inspirado no tradicional show do intervalo do Super Bowl, o evento busca unir futebol, música e impacto social diante de uma audiência global estimada em bilhões de espectadores.

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