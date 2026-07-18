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Inglaterra bate a França e conquista terceiro lugar na Copa do Mundo em jogo de dez gols

Ingleses chegaram a abrir 4 a 0 no primeiro tempo

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 20:06
Atualizado há 30 minutos
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Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra
Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A Inglaterra venceu a França por 6 a 4, neste sábado (18), em Miami, e terminou a Copa do Mundo na terceira colocação. Bukayo Saka marcou três vezes, enquanto Declan Rice, Ezri Konsa e Jude Bellingham completaram o placar inglês. Mbappé, duas vezes, Barcola e Dembélé fizeram os gols franceses.

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    A partida marcou a despedida de Didier Deschamps do comando da seleção francesa após 14 anos. Os Bleus foram dominados no primeiro tempo e chegaram ao intervalo perdendo por 4 a 0. Depois de quatro mudanças promovidas pelo treinador, a equipe reagiu, marcou quatro vezes na etapa final e chegou a ameaçar o resultado, mas a Inglaterra respondeu nos acréscimos. Com os dois gols, Mbappé chegou a 22 em Copas do Mundo e se isolou como o maior artilheiro da história da competição.

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    Inglaterra abre vantagem cedo

    A Inglaterra precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Doué errou um passe no campo defensivo, e Declan Rice recuperou a bola com liberdade. O volante avançou e finalizou de fora da área, sem chances para Maignan.

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    • A França tentou responder aos dez minutos. Mbappé recebeu na entrada da área, e a sobra ficou com Cherki, que bateu forte para boa defesa de Dean Henderson. O time inglês, porém, seguia mais organizado e perigoso. Aos 17 minutos, Rice cobrou escanteio na medida, e Konsa subiu mais alto do que Rabiot para cabecear no canto esquerdo de Maignan.

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    Saka transforma vantagem em goleada

    Aos 36 minutos, Saka marcou o terceiro. O atacante lançou Rashford em profundidade, Maignan defendeu a primeira finalização, e o camisa 7 aproveitou a sequência da jogada para empurrar a bola para a rede. Aos 45 minutos, Saka voltou a aparecer. O atacante recebeu de Eze nas costas da defesa e bateu no canto para fazer 4 a 0.

    Deschamps muda quatro no intervalo

    Insatisfeito com o desempenho, Deschamps promoveu quatro alterações durante o intervalo. Digne, Upamecano, Dembélé e Barcola entraram nos lugares de Theo Hernández, Konaté, Cherki e Doué.

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    As mudanças transformaram o comportamento da França. A equipe passou a pressionar mais alto, acelerou a circulação da bola e empurrou a Inglaterra para o campo defensivo.

    Logo aos dois minutos do segundo tempo, Upamecano desarmou Watkins e avançou pelo meio. O zagueiro entregou para Olise, que encontrou Mbappé atacando o espaço. O camisa 10 finalizou de esquerda para diminuir. Seis minutos depois, Mbappé deu um grande passe em profundidade para Barcola. O atacante ganhou as costas de Quansah e bateu sem chances para Henderson: 4 a 2.

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    Aos 20 minutos, saiu o terceiro gol. Dembélé iniciou a jogada, Mbappé tabelou com Olise e recebeu dentro da área. O capitão finalizou de pé esquerdo para colocar a França definitivamente de volta na partida.

    Os Bleus seguiram pressionando e tiveram oportunidades para empatar. Aos 29 minutos, Gusto cruzou na medida, e Olise chegou batendo de primeira, mas mandou para fora. Seis minutos depois, Mbappé e Dembélé participaram de uma boa construção coletiva e deixaram Olise livre dentro da área. O meia, porém, voltou a desperdiçar e finalizou para fora. Do outro lado, Watkins teve a chance de ampliar após jogada de Bellingham, mas demorou para finalizar e chutou em cima de Maignan.

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    Aos 39 minutos, Bellingham fez uma bela inversão para Morgan Rogers, que acionou Spence dentro da área. Gusto derrubou o lateral, e o árbitro marcou pênalti. Saka assumiu a cobrança e bateu cruzado no canto direito, enquanto Maignan caiu para o outro lado. O terceiro gol do atacante colocou a Inglaterra em vantagem por 5 a 3.

    A França ainda conseguiu diminuir aos 50 minutos. Upamecano roubou a bola e encontrou Dembélé, que cortou Chalobah e finalizou de esquerda para marcar um belo gol. A esperança francesa, porém, durou pouco. Dois minutos depois, Rabiot perdeu a posse no campo de ataque, e Bellingham foi lançado em velocidade. O meia pedalou diante de Lacroix, carregou até a área, ameaçou a finalização e tocou por baixo das pernas de Upamecano para marcar um golaço e fechar o placar em 6 a 4.

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    Mbappé comanda a reação da França contra a Inglaterra após marcar dois gols
    Mbappé iniciou a reação da França contra a Inglaterra após marcar dois gols (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡
    Com a França fazendo uma grande reação no segundo tempo, a Inglaterra conseguiu escapar no ataque pelo lado esquerdo. Após Djed Spence ser derrubado na área por Malo Gusto, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Bukayo Saka deslocou Mike Maignan e concretizou a vitória inglesa por 6 a 4.

    Deu aula 🏅
    Com três gols, Bukayo Saka foi o destaque da partida. O ponta inglês conseguiu dar dor de cabeça à defesa francesa e foi muito bem na batida de pênalti contra Mike Maignan.

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    Ficou abaixo 📉
    A defesa francesa teve uma atuação para esquecer neste sábado (18), em Miami. No primeiro tempo, sofreram quatro gols. Já no segundo, Malo Gusto enterrou as chances de reação da França contra a Inglaterra ao cometer pênalti em Djed Spence.

    ✅ FICHA TÉCNICA

    FRANÇA 4 x 6 INGLATERRA
    🏆 Copa do Mundo — disputa do terceiro lugar

    📆 Data e horário: sábado, 18 de julho de 2026
    📍 Local: Miami Stadium, Miami (EUA)
    🥅 Gols: Declan Rice, 2'/1ºT; Konsa, 17'/1ºT; Saka, 36'/1ºT e 45'/1ºT; Mbappé, 2'/2ºT; Barcola, 8'/2ºT; Mbappé, 20'/2ºT; Saka, 41'/2ºT; Dembélé, 50'/2ºT; Bellingham, 52'/2ºT

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    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔵⚪🔴 França
    Maignan; Gusto (Koundé), Konaté (Upamecano), Lacroix e Theo Hernández (Digne); Rabiot e Zaïre-Emery; Olise, Doué (Barcola) e Cherki (Dembélé); Mbappé.
    Técnico: Didier Deschamps.

    ⚪🔴 Inglaterra
    Dean Henderson; Quansah (Reece James), Guéhi (Chalobah), Konsa e Spence; Declan Rice, Eze (Bellingham) e Morgan Rogers; Saka, Rashford (Watkins) e Toney (Elliot Anderson).
    Técnico: Thomas Tuchel.

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    A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026
    A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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