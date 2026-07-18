Espanha x Argentina: Supercomputador projeta vencedor da Copa do Mundo
Messi e Lamine Yamal se enfrentam pela primeira vez
Antes da final da Copa do Mundo, que acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), um Supercomputador previu o resultado do jogo entre Espanha e Argentina. Enquanto os espanhóis buscam o bicampeonato, os argentinos buscam o bicampeonato seguido e o quarto título mundial.
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De acordo com o Supercomputador da Opta, que trabalha com simulações, a Espanha tem 59,46% de chance de vencer a Copa do Mundo, enquanto a Argentina tem 40,54% de chance de levar a taça para Buenos Aires.
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Messi acompanha Yamal
Messi ressaltou que acompanha de perto a evolução do camisa 10 espanhol e afirmou que a final reúne muito mais do que um duelo individual entre os dois. Para o argentino, a Espanha chega à decisão com diversos jogadores capazes de decidir a partida.
— Lamine é um grandíssimo jogador. Acompanho muito, pois joga num clube que amo e desejo sempre o melhor. É uma referência mundial com 19 anos, tem uma carreira pela frente, uma oportunidade de conseguir algo histórico, enquanto a gente vai dar o máximo para que não seja dessa vez. Essa foto é uma loucura, porque fiz uma foto com ele quando bebê e hoje estamos numa final de Copa do Mundo. É um dos melhores do mundo nesse momento. Desejo muita sorte. Tentaremos fazer um bom jogo para que ele não tenha seu melhor jogo, o que é difícil. Mas não tem só Lamine, tem grandes jogadores, um grande jogo e nós temos nossas armas - afirmou o craque argentino.
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