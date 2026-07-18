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Espanha x Argentina: Supercomputador projeta vencedor da Copa do Mundo

Messi e Lamine Yamal se enfrentam pela primeira vez

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
18/07/2026 08:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026
Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026 (Fotos: Thomas Coex e Paul Ellis/AFP)

Antes da final da Copa do Mundo, que acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), um Supercomputador previu o resultado do jogo entre Espanha e Argentina. Enquanto os espanhóis buscam o bicampeonato, os argentinos buscam o bicampeonato seguido e o quarto título mundial.

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    De acordo com o Supercomputador da Opta, que trabalha com simulações, a Espanha tem 59,46% de chance de vencer a Copa do Mundo, enquanto a Argentina tem 40,54% de chance de levar a taça para Buenos Aires.

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    Lamine Yamal durante a partida entre Espanha e Uruguai
    Lamine Yamal em ação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza/AFP)

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    Messi acompanha Yamal

    Messi ressaltou que acompanha de perto a evolução do camisa 10 espanhol e afirmou que a final reúne muito mais do que um duelo individual entre os dois. Para o argentino, a Espanha chega à decisão com diversos jogadores capazes de decidir a partida.

    — Lamine é um grandíssimo jogador. Acompanho muito, pois joga num clube que amo e desejo sempre o melhor. É uma referência mundial com 19 anos, tem uma carreira pela frente, uma oportunidade de conseguir algo histórico, enquanto a gente vai dar o máximo para que não seja dessa vez. Essa foto é uma loucura, porque fiz uma foto com ele quando bebê e hoje estamos numa final de Copa do Mundo. É um dos melhores do mundo nesse momento. Desejo muita sorte. Tentaremos fazer um bom jogo para que ele não tenha seu melhor jogo, o que é difícil. Mas não tem só Lamine, tem grandes jogadores, um grande jogo e nós temos nossas armas - afirmou o craque argentino.

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