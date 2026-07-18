Presidente da Argentina, Milei afirma que não irá à final da Copa do Mundo Governante disse que irá assistir ao jogo contra a Espanha em Buenos Aires

O presidente da Argentina, Javier Milei, não estará presente no estádio MetLife, em Nova Jersey, no domingo (19), para assistir à final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina. A decisão pela ausência no jogo histórico que pode dar o tetracampeonato ao país sul-americano é justificada por um motivo inusitado: a chamada "cábala". Cábala é uma superstição popular entre os argentinos, que se pauta na crença de que alguns tipos de rituais trazem sorte e, pelo visto, Milei não é exceção.

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— Vou continuar assistindo aos jogos e Olivos, assim como no primeiro dia — afirmou Milei, em entrevista à rádio local, El Observador.

Javier Milei adotou para si ficar na residência oficial da Presidência, localizada nos arredores de Buenos Aires, durante os jogos da Argentina, como seu ritual supersticioso particular para, fora de campo, contribuir na campanha pelo tetracampeonato da Argentina. O governante ainda contou que possui um amuleto que o acompanha durante toda a competição que acontece na América do Norte: sua jaqueta de petroleira estatal YPF.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, discursa durante uma cerimônia que marca o 172º aniversário da Bolsa de Valores de Buenos Aires, em Buenos Aires (Foto: Luis Robayo / AFP)

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— Eu senti muito calor no dia do jogo contra a Suíça. Assim que a tirei, marcaram um gol contra nós. Vesti de volta e não a tirei mais — contou Milei.

Diferente de Javier Milei, que acompanhará a decisão da Copa do Mundo à distância, os representantes da família real da Espanha marcarão presença nas arquibancadas do estádio MetLife. Segundo a Casa Real, o rei Felipe VI, a rainha Letizia e a princesa Leonor e a infanta Sofia estarão in loco para assistir ao confronto que vale o bicampeonato do país.

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Superstições à parte, fato é que a Argentina buscará fazer história ao tentar defender seu título e tentar se tornar a terceira seleção na história a ser bicampeã do mundo de maneira consecutiva; enquanto a Espanha busca seu segundo título mundial 16 anos após a primeira conquista, em 2010, na África do Sul. A decisão entre Espanha e Argentina será disputada neste próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey.

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