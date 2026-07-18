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Jade Picon entrou em campo na Copa do Mundo; entenda

Influenciadora brasileira participou antes de França x Inglaterra

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 18:34
Atualizado há 2 minutos
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Jade Picon posando para foto antes da partida entre França e Inglaterra na Copa do Mundo 2026
Jade Picon posando para foto antes da partida entre França e Inglaterra na Copa do Mundo 2026 (Foto: Lucas Mennezes/Reprodução)

Jade Picon foi uma das convidadas pela Fifa para participar da cerimônia de entrada da bola no confronto entre França e Inglaterra, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Ao lado do influenciador Toby Brown, a brasileira levou a bola oficial ao gramado antes do início da partida, em um dos protocolos tradicionais do torneio.

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    — Ser escolhida para viver esse momento foi uma honra enorme. O futebol faz parte da nossa história, da nossa cultura, está no DNA do brasileiro, então entrar em campo para entregar a bola de um jogo de Copa do Mundo é daqueles momentos que a gente guarda para sempre. Fiquei muito feliz e emocionada por representar o Brasil e por fazer parte de um momento tão especial — declarou Jade Picon.

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    A participação da influenciadora brasileira fez parte do protocolo pré-jogo da Fifa, mas rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Entre as publicações, usuários demonstraram surpresa ao ver a influenciadora participando da cerimônia antes de um dos jogos mais importantes da competição. Veja a entrada:

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    Bola da partida entre França e Inglaterra pela Copa do Mundo 2026
    Bola da partida entre França e Inglaterra pela Copa do Mundo 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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