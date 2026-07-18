Jade Picon entrou em campo na Copa do Mundo; entenda
Influenciadora brasileira participou antes de França x Inglaterra
Jade Picon foi uma das convidadas pela Fifa para participar da cerimônia de entrada da bola no confronto entre França e Inglaterra, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Ao lado do influenciador Toby Brown, a brasileira levou a bola oficial ao gramado antes do início da partida, em um dos protocolos tradicionais do torneio.
➡️ França x Inglaterra: veja tudo que está em jogo na disputa do 3º lugar da Copa
— Ser escolhida para viver esse momento foi uma honra enorme. O futebol faz parte da nossa história, da nossa cultura, está no DNA do brasileiro, então entrar em campo para entregar a bola de um jogo de Copa do Mundo é daqueles momentos que a gente guarda para sempre. Fiquei muito feliz e emocionada por representar o Brasil e por fazer parte de um momento tão especial — declarou Jade Picon.
A participação da influenciadora brasileira fez parte do protocolo pré-jogo da Fifa, mas rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Entre as publicações, usuários demonstraram surpresa ao ver a influenciadora participando da cerimônia antes de um dos jogos mais importantes da competição. Veja a entrada:
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🇧🇷 Jade Picon na abertura de França x Inglaterra, pela disputa do 3º lugar da Copa do Mundo.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 18, 2026
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/TS2G4SNzAI
Veja a repercussão:
foi onde o Brasil conseguiu chegar pic.twitter.com/n951hFZ6AM— Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) July 18, 2026
oxe a jade picon do DO NADA levando a bola pro jogo de França e Inglaterra kkkkkkkkk#FRAxING pic.twitter.com/udDgZ9rP2X— ☙ (@layzhis) July 18, 2026
Que aleatório— Francine (@cinefischer) July 18, 2026
rolê aleatório: a jade picon entrando com a bola pro jogo pic.twitter.com/oTwSscz5vV— luscas (@luscas) July 18, 2026
o mais longe que o Brasil chegou nessa copa foi a jade picon levar a bola do jogo do 3º lugar pic.twitter.com/gTuDDP75MR— cleytu (@cleytu) July 18, 2026
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