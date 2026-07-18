Jade Picon entrou em campo na Copa do Mundo; entenda Influenciadora brasileira participou antes de França x Inglaterra

Jade Picon foi uma das convidadas pela Fifa para participar da cerimônia de entrada da bola no confronto entre França e Inglaterra, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Ao lado do influenciador Toby Brown, a brasileira levou a bola oficial ao gramado antes do início da partida, em um dos protocolos tradicionais do torneio.

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— Ser escolhida para viver esse momento foi uma honra enorme. O futebol faz parte da nossa história, da nossa cultura, está no DNA do brasileiro, então entrar em campo para entregar a bola de um jogo de Copa do Mundo é daqueles momentos que a gente guarda para sempre. Fiquei muito feliz e emocionada por representar o Brasil e por fazer parte de um momento tão especial — declarou Jade Picon.

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A participação da influenciadora brasileira fez parte do protocolo pré-jogo da Fifa, mas rapidamente chamou a atenção nas redes sociais. Entre as publicações, usuários demonstraram surpresa ao ver a influenciadora participando da cerimônia antes de um dos jogos mais importantes da competição. Veja a entrada:

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🇧🇷 Jade Picon na abertura de França x Inglaterra, pela disputa do 3º lugar da Copa do Mundo.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/TS2G4SNzAI — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 18, 2026

Veja a repercussão:

foi onde o Brasil conseguiu chegar pic.twitter.com/n951hFZ6AM — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) July 18, 2026

oxe a jade picon do DO NADA levando a bola pro jogo de França e Inglaterra kkkkkkkkk#FRAxING pic.twitter.com/udDgZ9rP2X — ☙ (@layzhis) July 18, 2026

Que aleatório — Francine (@cinefischer) July 18, 2026

rolê aleatório: a jade picon entrando com a bola pro jogo pic.twitter.com/oTwSscz5vV — luscas (@luscas) July 18, 2026

o mais longe que o Brasil chegou nessa copa foi a jade picon levar a bola do jogo do 3º lugar pic.twitter.com/gTuDDP75MR — cleytu (@cleytu) July 18, 2026

Bola da partida entre França e Inglaterra pela Copa do Mundo 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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