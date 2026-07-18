logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Inglaterra vence França em jogo com mais gols na Copa

Ingleses garantiram o terceiro lugar na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 20:21
Favorite o Lance! no Google
Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra
Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A partida entre Inglaterra e França, válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, terminou com a vitória dos ingleses por 6 a 4 no Miami Stadium, em um jogo histórico marcado por muitos gols, recordes individuais e pela despedida de Didier Deschamps do comando francês.

  • Mbappé comemorando gol na Copa

    Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 43 minutos
  • Mbappé comemorando gol

    Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competição

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Mbappé caminha para o campo e Deschamps vai para o lado oposto

    Mbappé lamenta ‘última dança’ de Deschamps antes de França x Inglaterra: ‘Falhamos’

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Domínio Inglês e Reação da França

    Mbappé é o atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo
    Mbappé é o atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    A Inglaterra dominou completamente o primeiro tempo, abrindo uma vantagem de 4 a 0 com gols de Declan Rice, Ezri Konsa e dois de Bukayo Saka. No intervalo, Deschamps fez quatro substituições que mudaram a postura da França. Na etapa final, os franceses reagiram e chegaram a encostar no placar com gols de Kylian Mbappé (duas vezes), Barcola e Dembélé, mas a Inglaterra garantiu o terceiro lugar com mais um gol de Saka (completando hat-trick) e um golaço de Jude Bellingham nos acréscimos.

    continua após a publicidade
  • Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, técnicos de Argentina e Espanha

    Análise – Espanha quer a Copa do Mundo pelos lados, Argentina pelo meio

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Zinedine Zidane

    Zidane já tem data para assumir a França após a Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

    Saka celebra hat-trick e admite frustração por ter jogado pouco na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 minutos

    • ➡️ Astro da França é sincero sobre jogo contra Inglaterra na Copa: 'Ninguém quer jogar'

    Partida foi marcada por recordes históricos

    Apesar da derrota, o jogo serviu para que alguns recordes fossem superados:

    1. Kylian Mbappé: Ao marcar dois gols, chegou a 22 tentos em Copas do Mundo, isolando-se como o maior artilheiro da história da competição, ultrapassando Lionel Messi.
    2. Michael Olise: Alcançou a marca de seis assistências em uma única edição, igualando o feito de Pelé (1970) e ficando a apenas duas do recorde histórico do compatriota Raymond Kopa.
    3. Bukayo Saka: Foi o grande destaque inglês com três gols na partida, sendo eleito o melhor em campo.

    Dê suas notas para a França

    Dê suas notas para a Inglaterra

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mbappé comanda a reação da França contra a Inglaterra após marcar dois gols

    Copa do Mundo 2026

    Olise e Mbappé batem recordes de Pelé e Messi, mas França encerra Copa do Mundo em baixa

    Há 30 minutos
    Thomas Tuchel em França 4x6 Inglaterra pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Tuchel exalta força mental da Inglaterra após bronze: 'Nunca duvidei'

    Há 35 minutos
    Saka comemora hat-trick em França x Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    França x Inglaterra: veja os melhores momentos na disputa do 3º lugar da Copa do Mundo

    Há 38 minutos
    Mbappé é o atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo

    Fora de Campo

    Torcedores reagem a Mbappé ultrapassando Messi em artilharia: 'Não deveria'

    Há 57 minutos
    Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra bate a França e conquista terceiro lugar na Copa do Mundo em jogo de dez gols

    Há 1 hora
    https://www.lance.com.br/temporeal/partida/copa-do-mundo-2026-18-07-2026-francaxinglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé quebra recorde de 56 anos na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    A Inglaterra venceu a França e garantiu a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra garante melhor colocação na Copa do Mundo desde 1966

    Mbappé comemorando gol na Copa

    Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da Copa

    O atacante francês número 11, Michael Olise, controla a bola durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington

    Com assistências para Mbappé, Olise ultrapassa feito de Pelé em Copas do Mundo

    Mbappé comemorando gol

    Mbappé assume artilharia da Copa; saiba quantos gols o craque tem na competição

    Kylian Mbappé em ação durante a partida entre França e Inglaterra

    Atuação de Mbappé vira assunto em França x Inglaterra: 'Sacanagem'

    MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da final da Copa do Mundo

    Estádio da final deixou más lembranças para o Brasil na Copa do Mundo

    Olise em ação durante França x Inglaterra

    Postura de Olise em França x Inglaterra viraliza: 'Preguiça'

    Jade Picon posando para foto antes da partida entre França e Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Jade Picon entrou em campo na Copa do Mundo; entenda