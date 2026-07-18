Dê suas notas: Inglaterra vence França em jogo com mais gols na Copa Ingleses garantiram o terceiro lugar na Copa do Mundo

A partida entre Inglaterra e França, válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, terminou com a vitória dos ingleses por 6 a 4 no Miami Stadium, em um jogo histórico marcado por muitos gols, recordes individuais e pela despedida de Didier Deschamps do comando francês.

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Domínio Inglês e Reação da França

Mbappé é o atual maior artilheiro da história das Copas do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A Inglaterra dominou completamente o primeiro tempo, abrindo uma vantagem de 4 a 0 com gols de Declan Rice, Ezri Konsa e dois de Bukayo Saka. No intervalo, Deschamps fez quatro substituições que mudaram a postura da França. Na etapa final, os franceses reagiram e chegaram a encostar no placar com gols de Kylian Mbappé (duas vezes), Barcola e Dembélé, mas a Inglaterra garantiu o terceiro lugar com mais um gol de Saka (completando hat-trick) e um golaço de Jude Bellingham nos acréscimos.

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Partida foi marcada por recordes históricos

Apesar da derrota, o jogo serviu para que alguns recordes fossem superados:

Kylian Mbappé: Ao marcar dois gols, chegou a 22 tentos em Copas do Mundo, isolando-se como o maior artilheiro da história da competição, ultrapassando Lionel Messi. Michael Olise: Alcançou a marca de seis assistências em uma única edição, igualando o feito de Pelé (1970) e ficando a apenas duas do recorde histórico do compatriota Raymond Kopa. Bukayo Saka: Foi o grande destaque inglês com três gols na partida, sendo eleito o melhor em campo.

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