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Torcedores comparam gol de Igor Jesus com lance perdido por Endrick: 'Aprende'

Brasileiro foi destaque de amistoso de pré-temporada do Nottingham Forest

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 18:29
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Igor Jesus, ídolo do Botafogo, no Nottingham Forest
Igor Jesus em ação pelo Nottigham Forest (Foto: Godfrey Pitt/Action Plus/DiaEsportivo/Folhapress)

O atacante Igor Jesus foi destaque da vitória do Nottingham Forest sobre o Notts County por 2 a 0, deste sábado (18), por um amistoso de pré-temporada. Em campo, o jogador marcou um dos gols da vitória da equipe e torcedores compararam o lance com um de Endrick na Copa do Mundo.

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    A jogada em questão aconteceu durante a eliminação da Seleção Brasileira no Mundial. No confronto contra a Noruega, pelas oitavas de final, Endrick teve uma chance clara de gol em situação semelhante a de Igor Jesus, neste sábado (18).

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    Ambos receberam um passe na medida e ficaram de frente com o goleiro adversário. Na Copa do Mundo, Endrick desperdiçou a chance. Por outro lado, Igor Jesus aproveitou a chance no amistoso pelo Nottingham Forest.

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    • Determinada situação movimentou as redes sociais. Torcedores compararam os lances dos jogadores e destacaram a ausência de Igor Jesus na convocação final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

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    A Seleção Brasileira foi eliminada na Copa do Mundo nas oitavas de final para a Noruega. Na ocasião, a equipe do Carlo Ancelotti perdeu o confronto por 2 a 1. O atacante Endrick foi um dos vilões da queda precoce do Brasil ao perder uma chance clara quando a partida estava empatada sem gols.

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    Endrick lamenta gol perdido durante Brasil x Noruega (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)
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