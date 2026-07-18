Torcedores comparam gol de Igor Jesus com lance perdido por Endrick: 'Aprende'
Brasileiro foi destaque de amistoso de pré-temporada do Nottingham Forest
O atacante Igor Jesus foi destaque da vitória do Nottingham Forest sobre o Notts County por 2 a 0, deste sábado (18), por um amistoso de pré-temporada. Em campo, o jogador marcou um dos gols da vitória da equipe e torcedores compararam o lance com um de Endrick na Copa do Mundo.
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A jogada em questão aconteceu durante a eliminação da Seleção Brasileira no Mundial. No confronto contra a Noruega, pelas oitavas de final, Endrick teve uma chance clara de gol em situação semelhante a de Igor Jesus, neste sábado (18).
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Ambos receberam um passe na medida e ficaram de frente com o goleiro adversário. Na Copa do Mundo, Endrick desperdiçou a chance. Por outro lado, Igor Jesus aproveitou a chance no amistoso pelo Nottingham Forest.
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Determinada situação movimentou as redes sociais. Torcedores compararam os lances dos jogadores e destacaram a ausência de Igor Jesus na convocação final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.
O lance é quase igual.— Ugo De Leão 🇺🇾🇪🇪 (@Ugodeleao) July 18, 2026
João Pedro e Igor Jesus deveriam estar na Copa. Mereciam muito mais do que Neymar, Endrick e Igor Thiago.
Infelizmente essa convocação cretina cobrou um preço alto.— Philippe Azevedo (@philippe_Bz) July 18, 2026
Ele lá não perderia o gol
O gol que o Igor Jesus acabou de fazer https://t.co/sQaEkgrfSX pic.twitter.com/uFPfYEgCD9— DataFut (@DataFutebol) July 18, 2026
Aprende, Endrick! É assim que de faz!— TAVARES ! ᵇᶠʳ 🔥 ★彡♓ (@fernandotdeoliv) July 18, 2026
Mesma jogada— FUCK LULA (@Questionad0r) July 18, 2026
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Eliminação do Brasil na Copa do Mundo
A Seleção Brasileira foi eliminada na Copa do Mundo nas oitavas de final para a Noruega. Na ocasião, a equipe do Carlo Ancelotti perdeu o confronto por 2 a 1. O atacante Endrick foi um dos vilões da queda precoce do Brasil ao perder uma chance clara quando a partida estava empatada sem gols.
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