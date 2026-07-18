Copa: por que Messi é o artilheiro tendo o mesmo número de gols de Mbappé? Ambos terão o último jogo pela Copa do Mundo no próximo fim de semana (18 e 19)

A disputa pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 promete ser um dos atrativos da decisão entre Argentina e Espanha. Lionel Messi e Kylian Mbappé chegam ao último fim de semana empatados com oito gols, mas o argentino aparece na liderança da lista oficial de goleadores da Fifa graças a um critério previsto no regulamento da competição.

A definição do prêmio individual ainda pode mudar durante a decisão, mas, antes da bola rolar, o camisa 10 argentino tem vantagem sobre o atacante francês.

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Messi e Mbappé empatados em gols nesta Copa

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Embora ambos tenham balançado as redes oito vezes em oito partidas disputadas, a Fifa utiliza o número de assistências como primeiro critério de desempate na artilharia. Nesse aspecto, Messi supera Mbappé ao somar cinco passes para gol, contra três do francês. Assim, o capitão da Argentina ocupa a primeira colocação entre os goleadores do Mundial.

Messi e Mbappé estão empatados em gols, mas assistência desempata atacantes (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Caso os dois terminem a final com o mesmo número de gols e assistências, a Fifa recorrerá ao terceiro critério de desempate previsto no regulamento: o menor número de minutos em campo por participação direta em gol, considerando gols e assistências.

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A disputa pela Chuteira de Ouro ganhou ainda mais importância por reunir dois dos principais protagonistas da Copa do Mundo. Messi busca terminar a competição como artilheiro enquanto tenta conquistar mais um título com a Argentina. Do outro lado, Mbappé tenta repetir o feito alcançado na Copa do Mundo de 2022, quando terminou como principal goleador do torneio disputado no Catar.

Compare a campanha dos candidatos à artilharia

Os números mostram o equilíbrio entre os dois craques, mas também explicam por que Messi aparece na liderança da artilharia. O argentino soma oito gols e cinco assistências em oito jogos, acumulando 13 participações diretas em gols durante a campanha da Argentina. Já Mbappé também marcou oito vezes, mas distribuiu três assistências em oito partidas, chegando a 11 participações diretas em gols pela França.

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Além da vantagem nas assistências, Messi foi decisivo em diferentes fases da campanha argentina, participando de gols desde o início da competição e mantendo regularidade até a decisão. Mbappé, por sua vez, voltou a protagonizar uma grande Copa do Mundo após conquistar a Chuteira de Ouro em 2022, liderando o setor ofensivo francês e chegando novamente à decisão como um dos principais jogadores do torneio.

A final entre Argentina e Espanha também definirá quem encerrará o Mundial como artilheiro. Se Messi ou Mbappé marcar mais gols que o rival na decisão, terminará isolado na liderança. Em caso de empate em gols, prevalecerão os critérios de desempate estabelecidos pela Fifa.

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