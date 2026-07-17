Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Sem dúvidas' Jogador marcou na partida contra o Olimpia

Bruno Henrique marcou na vitória do Flamengo sobre o Olimpia em Brasília nesta sexta-feira (17), e foi destaque positivo do time carioca. O camisa 27 foi o responsável pelo terceiro gol do elenco comandado por Leonardo Jardim, que venceu a equipe paraguaia por 4 a 2. Após a partida, alguns torcedores comentaram a atuação do jogador e ressaltaram o tamanho do atacante no clube.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

O Flamengo realizou o quarto e último amistoso preparatório visando à volta do calendário oficial do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. O Rubro-Negro enfrentará a Chapecoense na próxima quarta-feira (22) pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários sobre a atuação do jogador:

Bruno Henrique é um ídolo eterno do Flamengo. Nossa geração é muito previlegiada em poder acompanhar tantos ídolos em atividade. Sem dúvidas a geração 19 é a segunda geração de ouro. — Peixe frito (@mengaumCF) July 18, 2026

Este torcedor não tá preparado pra aposentadoria do Bruno Henrique. Me dá agonia só de pensar. 🥹😰 — Renan Soares (@renansoaresl1) July 18, 2026

por aq somos bruno henrique na alma e no coração pic.twitter.com/hRbHTe1C1k — Ina gatinhos (@tylertherosie) July 18, 2026

Eu te amo muito bruno henrique — markiños (@kinhossmar) July 18, 2026

Bruno Henrique ÍDOLO de mais — 🏁HEXA CAMPEÃO🇵🇹 (@Henry_Sifild) July 18, 2026

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi o jogo amistoso entre Flamengo e Olimpia ?

Depois de um início instável e de sair atrás no placar, o Flamengo reagiu ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo na frente. O Olimpia abriu o marcador aos cinco minutos, após contra-ataque em que Rossi espalmou para o meio da área e Delmás aproveitou o rebote. A resposta rubro-negra veio com Samuel Lino como principal articulador: o atacante deu assistência para Pedro empatar aos 28' e, três minutos depois, serviu Lorran, que arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro Olveira para virar o jogo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com amplo domínio na reta final da etapa inicial, o Rubro-negro ampliou aos 45', quando Bruno Henrique acertou um belo chute de fora da área, no ângulo, fechando o primeiro tempo em 3 a 1 no Mané Garrincha.

continua após a publicidade

O Flamengo voltou do intervalo mantendo o ritmo intenso e ampliou a vantagem logo aos 14 minutos. Após boa jogada de Samuel Lino pela esquerda, Pedro fez um corta-luz inteligente e Luiz Araújo, que havia acabado de entrar, fez o quarto do Rubro-Negro. Antes disso, o Olimpia havia diminuído com Óscar Cardozo, aos nove minutos, aproveitando uma falha de Johnny dentro da área. Pouco depois de balançar as redes, porém, Luiz Araújo precisou ser substituído por conta de dores.

O Rubro-Negro teve outras chances para ampliar o marcador, mas não aproveitou. O mesmo aconteceu com o Olimpia, que parou no goleiro Andrew, que entrou no decorrer da partida.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições