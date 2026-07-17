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Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Sem dúvidas'

Jogador marcou na partida contra o Olimpia

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 23:12
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Bruno Henrique comemorando gol pelo Flamengo
Jogador está com 35 anos (Foto: Gabriel Lima /Fotoarena/Folhapress)

Bruno Henrique marcou na vitória do Flamengo sobre o Olimpia em Brasília nesta sexta-feira (17), e foi destaque positivo do time carioca. O camisa 27 foi o responsável pelo terceiro gol do elenco comandado por Leonardo Jardim, que venceu a equipe paraguaia por 4 a 2. Após a partida, alguns torcedores comentaram a atuação do jogador e ressaltaram o tamanho do atacante no clube.

  • Jogadores do Flamengo comemorando

    Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Olimpia em Brasília

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    O Flamengo realizou o quarto e último amistoso preparatório visando à volta do calendário oficial do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. O Rubro-Negro enfrentará a Chapecoense na próxima quarta-feira (22) pelo Brasileirão.

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    Veja alguns comentários sobre a atuação do jogador:

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    • Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran
    Bruno Henrique comemora gol do Flamengo com Lorran (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Como foi o jogo amistoso entre Flamengo e Olimpia ?

    Depois de um início instável e de sair atrás no placar, o Flamengo reagiu ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo na frente. O Olimpia abriu o marcador aos cinco minutos, após contra-ataque em que Rossi espalmou para o meio da área e Delmás aproveitou o rebote. A resposta rubro-negra veio com Samuel Lino como principal articulador: o atacante deu assistência para Pedro empatar aos 28' e, três minutos depois, serviu Lorran, que arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro Olveira para virar o jogo.

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    Com amplo domínio na reta final da etapa inicial, o Rubro-negro ampliou aos 45', quando Bruno Henrique acertou um belo chute de fora da área, no ângulo, fechando o primeiro tempo em 3 a 1 no Mané Garrincha.

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    Flamengo voltou do intervalo mantendo o ritmo intenso e ampliou a vantagem logo aos 14 minutos. Após boa jogada de Samuel Lino pela esquerda, Pedro fez um corta-luz inteligente e Luiz Araújo, que havia acabado de entrar, fez o quarto do Rubro-Negro. Antes disso, o Olimpia havia diminuído com Óscar Cardozo, aos nove minutos, aproveitando uma falha de Johnny dentro da área. Pouco depois de balançar as redes, porém, Luiz Araújo precisou ser substituído por conta de dores.

    O Rubro-Negro teve outras chances para ampliar o marcador, mas não aproveitou. O mesmo aconteceu com o Olimpia, que parou no goleiro Andrew, que entrou no decorrer da partida.

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