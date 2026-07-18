Postura de Olise em França x Inglaterra viraliza: 'Preguiça' Ingleses saíram na frente do placar na disputa de terceiro luga da Copa

A postura do atacante Olise no confronto entre França e Inglaterra, deste sábado (18), chamou atenção dos torcedores. As seleções disputam em Miami, nos Estados Unidos, a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026.

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Os ingleses abriram 4 a 0 durante o primeiro tempo do confronto. Durante o lance que originou o terceiro gol da Inglaterra, a ação de Olise na recomposição ofensiva ganhou destaque entre os torcedores.

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O camisa 11 erra na marcação durante uma saída de bola rápida da seleção inglesa. Ao tentar correr atrás do prejuízo, o jogador realiza um trote, ao invés de tentar correr atrás do adversário. Veja a repercussão abaixo:

🤯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 O GOL DE SAKA! França 0x3 Inglaterra com 36 minutos de jogo!



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/tFNn8cZ5Er — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 18, 2026

a preguiça do olise — lola (@lolaykme) July 18, 2026

o olise ta mais preocupado em farmar aura do q jogar nessa porra tmnc — ⛧ (@ressacaboy) July 18, 2026

Não dá pra deixar o Olise jogar uma disputa de terceiro lugar — pedro (@pedrowxcsc) July 18, 2026

Olise é o jogador mais perninha dos últimos tempos que isso pic.twitter.com/t4iZsXho4F — cafajeste chucro (@JK_ffc) July 18, 2026

Olise na preguiça — noname (@vs_priscila) July 18, 2026

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