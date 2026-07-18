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Postura de Olise em França x Inglaterra viraliza: 'Preguiça'

Ingleses saíram na frente do placar na disputa de terceiro luga da Copa

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 18:56
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Olise em ação durante França x Inglaterra
Olise em ação durante França x Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A postura do atacante Olise no confronto entre França e Inglaterra, deste sábado (18), chamou atenção dos torcedores. As seleções disputam em Miami, nos Estados Unidos, a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026.

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    Os ingleses abriram 4 a 0 durante o primeiro tempo do confronto. Durante o lance que originou o terceiro gol da Inglaterra, a ação de Olise na recomposição ofensiva ganhou destaque entre os torcedores.

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    O camisa 11 erra na marcação durante uma saída de bola rápida da seleção inglesa. Ao tentar correr atrás do prejuízo, o jogador realiza um trote, ao invés de tentar correr atrás do adversário. Veja a repercussão abaixo:

  • O atacante francês número 11, Michael Olise, controla a bola durante a partida semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, no Estádio Dallas, em Arlington

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