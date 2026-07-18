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Titular em França x Inglaterra, Mbappé se despede de Deschamps

Treinador faz última partida no comando com time misto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 17:40
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Mbappé pelo França na partida contra a Inglaterra
Mbappé pelo França na partida contra a Inglaterra (Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Kylian Mbappé prestou uma homenagem a Didier Deschamps antes da última partida do treinador no comando da seleção francesa. Neste sábado (18), a França enfrenta a Inglaterra, em Miami, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo.

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    Veja a escalação da França

    Titulares: Maignan, Gusto, Konaté, Lacroix, Théo Hernandez, Rabiot, Zaire-Emery, Cherki, Doué, Olise, Mbappé.

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    • Nas redes sociais, o capitão dos Bleus destacou os 14 anos de trabalho do técnico, lamentou a eliminação na semifinal diante da Espanha e afirmou que a importância de Deschamps para a seleção será reconhecida pela história.

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    — Hoje é a tua última dança. Tu que nos deste tanto. Deveríamos ter-te oferecido um fim melhor, mas falhámos. Colocar palavras no que trouxeste durante 14 anos é muito difícil, pois foste um ator principal no renascimento desta equipe. As pessoas nem sempre souberam apreciar a tua grandeza, mas o tempo e a história se encarregarão disso — escreveu Mbappé.

    Mbappé agradece oportunidade na França

    Deschamps assumiu a França em 2012 e esteve à frente da equipe durante toda a trajetória de Mbappé na seleção principal. Com o treinador, o atacante disputou três Copas do Mundo e conquistou o título em 2018.

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    Na homenagem, o camisa 10 agradeceu pela confiança recebida e classificou Deschamps como uma das maiores figuras da história do futebol francês.

    — Obrigado por ter me dado a oportunidade e a chance de representar o meu país no maior palco durante tantos anos. Sinto-me privilegiado por ter estado ao lado de uma das maiores lendas do nosso país e guardo apenas excelentes memórias de tudo o que vivemos e conquistámos juntos — afirmou.

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    Mbappé encerrou a mensagem desejando sucesso ao técnico na próxima etapa da carreira.

    — Te desejo o melhor na tua nova aventura e, mais uma vez, obrigado por tudo o que trouxeste a esta camisa que significa tanto para nós.

    Último jogo de Deschamps

    A despedida acontecerá contra a Inglaterra, após a França ser derrotada pela Espanha por 2 a 0 na semifinal. Deschamps já havia anunciado que deixaria o cargo ao término da Copa do Mundo. No comando dos Bleus, o treinador conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações de 2021. Também levou a equipe às finais da Eurocopa de 2016 e do Mundial de 2022.

    Veja a escalação da Inglaterra

    Titulares: Dean Henderson; Jarell Quansah, Erzi Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence; Eberichi Eze, Declan Rice e Morgan Rogers; Bukayo Saka, Marcus Rashfod e Ivan Toney.

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    Reservas: Jordan Pickford, James Trafford, Nico O'Reilly, John Stones, Dan Burn Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Noni Madueke, Ollie Watkins, Harry Kane, Jude Bellingham, Trevoh Chalobah, Anthony Gordon e Reece James.

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