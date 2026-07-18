Mbappé passa Messi e vira maior artilheiro da história da Copa
Atacante marcou dois gols contra Inglaterra e passou Messi
Kylian Mbappé passou Messi e se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo na partida contra a Inglaterra. No segundo tempo da disputa pelo terceiro lugar, o camisa 10 balançou as redes duas vezes e diminuiu o placar, chegando à dez gols na edição de 2026. Com os dois tentos marcados, o atacante assume a artilharia isolada do torneio, ganha vantagem na corrida pela Chuteira de Ouro e se torna o maior goleador da história da competição. Os franceses perderam por 6 a 4 no Hard Rock Stadium.
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Recorde histórico e a corrida pela Chuteira de Ouro
Com os gols anotados, Mbappé atingiu a marca de 22 gols em 22 jogos de Copa, passando Lionel Messi, que tem 21 gols, no topo da artilharia da história de todas as edições e se tornando o maior artilheiro da competição. O desempenho do craque do Real Madrid nesta edição impressiona: ele iniciou a partida empatado com Messi, ambos com 8 gols, mas agora lidera a artilharia de 2026 de forma isolada. Atrás da dupla, aparecem Erling Haaland, com sete gols, e o inglês Harry Kane, com seis.
Messi ainda disputará a final da Copa do Mundo com a Argentina neste domingo (19), contra a Espanha. Para ultrapassar Mbappé, o craque argentino precisa fazer pelo menos dois gols. Para que o atacante seja o artilheiro isolado da atual edição, seria necessário marcar 3 gols, já que Mbappé possui 10 e Messi tem 8.
Após marcar quatro gols na Rússia em 2018 e oito no Catar em 2022, o atacante agora soma dez tentos em solo norte-americano. Apesar de ter passado em branco na semifinal contra a Espanha, o capitão francês volta a marcar na disputa pelo 3º lugar, e já acumula 18 gols apenas nas últimas duas edições da Copa.
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Veja os gols marcados por Mbappé em Copa do Mundo
|Edição da Copa
|Gols Marcados
|Desempenho da França
Rússia 2018
4 gols
Campeã
Catar 2022
8 gols
Vice-campeã (Artilheiro)
América do Norte 2026
10 gols
4º lugar
Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:
- Kylian Mbappé: 22 gols (10 nesta Copa)
- Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
- Miroslav Klose: 16 gols
- Ronaldo Fenômeno: 15 gols
- Gerd Müller: 14 gols
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