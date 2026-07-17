Luca Meirelles faz balanço da primeira temporada na Europa e elogia Neymar
Atacante revelado pelo Santos encerra a primeira temporada na Ucrânia com título e prêmio de artilheiro
Revelado pelo Santos, Luca Meirelles encerrou a primeira temporada da carreira no futebol internacional em alta. Atuando pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o atacante terminou o ano com 11 gols em 29 partidas, conquistou o Campeonato Ucraniano e ainda recebeu o prêmio de artilheiro da temporada do clube.
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Com a conquista nacional, o Shakhtar também assegurou vaga direta na próxima edição da Champions League, o maior campeonato de clubes do mundo.
— Esse momento da minha carreira é muito especial. Fico muito feliz em receber um prêmio como esse, que é muito importante. Mas, acima de tudo, fico feliz por ajudar a minha equipe, o clube e os meus companheiros a conquistarem vitórias, classificações importantes e a brigar por títulos — afirmou ao Lance!.
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Natural de Goiânia (GO), Luca chegou ao Santos aos 10 anos e percorreu todas as categorias de base até alcançar o Sub-17. Em 2024, foi um dos principais destaques da equipe, conquistando o Campeonato Paulista da categoria e ajudando o Peixe a chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro.
O atacante também avaliou o impacto da primeira experiência no futebol europeu e destacou o quanto a passagem pela Ucrânia contribuiu para sua evolução.
— Com certeza, essa experiência me ajudou em todos os aspectos. Aprendi muito taticamente, fisicamente e mentalmente. Tive uma evolução completa como jogador, o que me deixa mais preparado para dar passos ainda maiores na carreira. Quero seguir vestindo a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 e, quem sabe, um dia realizar o sonho de chegar à Seleção Principal — explicou.
Mesmo à distância, o Menino da Vila segue acompanhando de perto o clube que o revelou. Nesta temporada, diversos atletas das categorias de base receberam oportunidades no elenco principal sob o comando do técnico Cuca.
— Sempre estou acompanhando e torcendo. Fico muito feliz porque tenho grandes amigos na base do Santos e alguns deles já estão no profissional. Converso diariamente com alguns deles, acompanho os jogos do Sub-20 e estou sempre falando com a rapaziada, enchendo o saco dos meninos (risos). Estou na torcida para que eles cresçam cada vez mais e ajudem o Santos — afirmou.
Luca também destacou a importância do retorno de Neymar ao Santos. Segundo o atacante, o camisa 10 é sua maior referência no futebol.
— A importância do Neymar para a minha geração, se não for de 100%, é de 150%. Pelo menos para mim. Tudo o que ele fez, a amizade que construí com ele e o respeito que tenho por ele e pela família dele são muito especiais. É muito gratificante saber que pude compartilhar momentos dentro de campo com a minha maior referência. Além do ídolo que todos conhecem, a pessoa que ele é fora de campo me impressiona ainda mais. Ele é uma pessoa espetacular e muito humilde.
A transferência de Luca Meirelles para o Shakhtar Donetsk foi concretizada em agosto do ano passado por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,5 milhões na cotação da época). O Santos manteve 15% dos direitos econômicos do atacante, apostando em uma futura valorização.
Pela equipe principal do Peixe, Luca disputou 17 partidas e contribuiu com uma assistência antes de seguir para o futebol ucraniano.
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