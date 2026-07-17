Camisa de Pelé atinge recorde e se torna a peça mais cara do Rei do Futebol Mesmo em venda milionária, item do camisa 10 não é a camisa mais cara já vendida se comparado a outros craques

A camisa do Pelé, utilizada na final da Copa do Mundo de 1958, ocasião em que o Rei do Futebol marcou dois gols na vitória contra a Suécia por 5 a 2, e aos 17 anos conquistou o primeiro Mundial dele e da Seleção Brasileira, foi vendida por US$ 4,9 milhões (R$ 28,65 milhões) e se tornou a peça mais valiosa relacionada ao ídolo quando se trata de item colecionável.

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A plataforma de leilão internacional, Sotheby's, conhecida por vender itens raros e objetos de luxo do mundo, foi a responsável por intermediar a icônica camisa 10 da Amarelinha. Segundo a casa de leilões, mais de cinco possíveis compradores realizam dez lances para adquirir a rara peça de Pelé.

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Pelé x Maradona: quem tem a camisa mais cara já vendida?

Mesmo com o valor milionário da venda do item relacionado ao Rei do Futebol, a camisa mais cara já vendida pertence a outro grande craque, Maradona. A peça do ídolo argentino foi comercializada em 2022 e adquirida por US$ 9,3 milhões (R$ 28,65 milhões), de acordo com a plataforma Sotheby's.. O uniforme em questão foi o utilizado pelo ex-camisa 10 da Argentina, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, partida em que Diego marcou dois gols, entre eles o tento eleito o "Gol do Século" e o outro o marcante gol conhecido como "Mão de Deus".

Maradona abraça Pelé (Reprodução / Twitter)

Em segundo lugar, encontra-se a camisa do Pelé da Copa de 1958. Inclusive, o item já havia sido comercializado em leilão há 22 anos, em 2004. Na época, a venda foi feita pelo valor de £ 70,5 mil, que corresponde ao montante de US$ 105 mil.

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