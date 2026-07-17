Neymar se reapresenta ao Santos após disputar a Copa do Mundo Camisa 10 volta às atividades no CT Rei Pelé após defender a Seleção no quarto Mundial da carreira

O Santos se reapresentou na manhã desta sexta-feira (17), no CT Rei Pelé, após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na retomada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe chegou a empatar a partida com Barreal, mas sofreu o gol da derrota nos acréscimos. Com o resultado, a equipe segue próxima da zona de rebaixamento da competição.

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A principal novidade da atividade foi a presença de Neymar. O camisa 10 realizou trabalhos internos, divididos entre academia e também a realização de exames fisiológicos. Sua última atuação pelo Peixe foi em 17 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. A partida aconteceu na véspera da convocação para a Seleção Brasileira.

Dessa forma, Neymar completa exatamente dois meses sem entrar em campo pelo clube com o qual tem contrato até o fim da temporada. Pela Seleção, disputou duas partidas em sua quarta Copa do Mundo e marcou um gol de pênalti. O atacante segue como o maior artilheiro da história da Amarelinha, com 80 gols.

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Neymar durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após passar por avaliações, a expectativa é que o jogador esteja à disposição para o confronto contra a Chapecoense, no dia 25 de julho, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar, porém, não estará presente no duelo da próxima terça-feira (21), contra o Universidad Central. A partida será disputada na Venezuela e teve o local alterado após os fortes terremotos que atingiram o país no mês passado. O confronto é válido pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana. A partida de volta está marcada para o dia 28 de julho, na Vila Belmiro.

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