Cuca revela que Santos ainda não tem plano definido para retorno de Neymar
Camisa 10 volta ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira (17), mas treinador santista ainda não define quando poderá utilizá-lo
Após a derrota do Santos para o Botafogo, o técnico Cuca comentou sobre o desempenho do time na partida válida pelo Campeonato Brasileiro e também sobre a expectativa pelo retorno de Neymar. O duelo foi realizado na noite desta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, e o Peixe perdeu por 2 a 1.
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O Fogão abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com Lucas Emanuel, após assistência de Kauan Toledo. O Peixe empatou aos 11 minutos da etapa final, com Barreal, em uma jogada iniciada após cobrança de escanteio. Depois de Gabriel Menino, que entrou no segundo tempo, acertar a trave e quase virar a partida, Kadir definiu a vitória do Botafogo ao aproveitar uma falha de Brazão e Luan Peres.
— Se analisar a partida no geral, o Santos fez um grande jogo. Teve domínio em grande parte do tempo, finalizou mais que o adversário, teve mais posse de bola e acertou três bolas na trave. Em um lance, a bola bateu na trave e voltou na mão do goleiro; em outro, entrou por centímetros. Na última oportunidade, a sobra ficou com o Veríssimo, e o Léo defendeu. Perdemos gols. Falhamos no último lance da partida, em uma jogada muito perigosa. Foi o contra-ataque do contra-ataque. Fizemos a inversão de lado, o Nadson fez o domínio, o Gabriel Menino passou, foi bloqueado, tentou o drible e acabou perdendo a bola. Estávamos bem postados. O Brazão foi sair jogando, e eu o incentivo muito a fazer isso. Fomos infelizes. Um chutou na bola ao mesmo tempo que o outro, e ela acabou ficando com o jogador do Botafogo. Foi uma infelicidade total. Estamos aborrecidos pelo resultado. Como comandante, não posso me afundar em uma derrota, mas sim tirar lições para o futuro. Vimos quantos meninos estamos lançando, e esse garoto que errou no último lance será muito importante na sequência do campeonato. Precisamos levantar a cabeça para, na terça-feira, fazer um bom jogo e vencer - disse Cuca em entrevista coletiva após a partida.
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E o Neymar no Santos?
Questionado sobre o planejamento para o retorno de Neymar ao Santos, o técnico Cuca preferiu não entrar em detalhes. O camisa 10 do Peixe se reapresenta na manhã desta sexta-feira (17), no CT Rei Pelé, para dar sequência à temporada. O jogador tem contrato com o clube da Baixada Santista até o fim do ano.
Neymar participou da quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, mas entrou em campo em apenas duas partidas. Antes de atuar pela Amarelinha, o atacante precisou se recuperar de uma lesão na panturrilha direita.
— Nessa parada, trocamos cinco jogadores e promovemos cinco atletas da base para fortalecer o elenco. Perdemos o Moisés, o Schmidt, o Gabigol, que está suspenso, além do Neymar, que estava na Seleção. Eles fazem falta. Ainda não tenho uma programação para o Neymar. Vamos conversar com ele, com a fisiologia e com o departamento físico para saber quando poderemos contar com ele - disse Cuca.
O Santos volta a campo no dia 21 de julho, quando enfrenta o Universidad Central, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.
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