Técnico do Egito vê injustiça de árbitro em derrota para Argentina na Copa
Africanos reclamaram de lances polêmicos nos minutos finais do duelo
Técnico do Egito, Hossam Hassan ficou muito insatisfeito com a arbitragem do francês François Letexier e o acusou de ter cometido "injustiça" com os africanos nesta terça-feira (7), na virada sofrida para a Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina
Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo
Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática
+ Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do Mundo
+ Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do Mundo
No duelo, o Egito, além de ter reclamado do gol de Zico, anulado, quando a partida ainda estava 1 a 0, também protestou a respeito de um pedido de pênalti na origem do lance do gol da vitória da Argentina, marcado por Enzo Fernández aos 48 do segundo tempo.
— O que eu disse ao árbitro foi apenas que isso é injusto. Eu só estava dizendo que isso é injusto. Eu estava dizendo que talvez ele tivesse um placar em mente. Talvez ele tenha algo a esconder. Quem tem algo a esconder, às vezes falha em esconder o que está escondendo. Isso foi exatamente o que eu senti durante aquela conversa — disse Hossam Hassan, em entrevista coletiva.
Após o gol que decretou a virada da seleção sul-americana, o técnico do Egito recebeu cartão amarelo enquanto reclamava dos lances em questão. Quando foi advertido, fez o sinal do protocolo antirracismo — e nãio explicou após o jogo — cruzando os braços, mas foi ignorado por François Letexier.
O adversário da equipe comandada por Lionel Scaloni ainda será definido no jogo entre Suíça e Colômbia, que duelam nesta terça-feira, às 17h. A partida das quartas de final está marcada para o próximo sábado (11), às 22h.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do MundoHá 44 minutos
Copa do Mundo 2026
Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030Há 51 minutos
Copa do Mundo 2026
Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramáticaHá 1 hora
Fora de Campo
Fifa escolhe argentino para França x Marrocos, e europeus criticam: 'Absurdo'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Quem a Argentina enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?Há 1 hora
Fora de Campo
Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do MundoHá 1 hora
Mais LANCE!