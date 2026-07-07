Técnico do Egito vê injustiça de árbitro em derrota para Argentina na Copa Africanos reclamaram de lances polêmicos nos minutos finais do duelo

Técnico do Egito, Hossam Hassan ficou muito insatisfeito com a arbitragem do francês François Letexier e o acusou de ter cometido "injustiça" com os africanos nesta terça-feira (7), na virada sofrida para a Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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No duelo, o Egito, além de ter reclamado do gol de Zico, anulado, quando a partida ainda estava 1 a 0, também protestou a respeito de um pedido de pênalti na origem do lance do gol da vitória da Argentina, marcado por Enzo Fernández aos 48 do segundo tempo.

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— O que eu disse ao árbitro foi apenas que isso é injusto. Eu só estava dizendo que isso é injusto. Eu estava dizendo que talvez ele tivesse um placar em mente. Talvez ele tenha algo a esconder. Quem tem algo a esconder, às vezes falha em esconder o que está escondendo. Isso foi exatamente o que eu senti durante aquela conversa — disse Hossam Hassan, em entrevista coletiva.

Após o gol que decretou a virada da seleção sul-americana, o técnico do Egito recebeu cartão amarelo enquanto reclamava dos lances em questão. Quando foi advertido, fez o sinal do protocolo antirracismo — e nãio explicou após o jogo — cruzando os braços, mas foi ignorado por François Letexier.

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Hossam Hassan é o técnico do Eito (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

O adversário da equipe comandada por Lionel Scaloni ainda será definido no jogo entre Suíça e Colômbia, que duelam nesta terça-feira, às 17h. A partida das quartas de final está marcada para o próximo sábado (11), às 22h.

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