logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico do Egito vê injustiça de árbitro em derrota para Argentina na Copa

Africanos reclamaram de lances polêmicos nos minutos finais do duelo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:12
Favorite o Lance! no Google
Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo
Hossam Hassan, técnico do Egito (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Técnico do Egito, Hossam Hassan ficou muito insatisfeito com a arbitragem do francês François Letexier e o acusou de ter cometido "injustiça" com os africanos nesta terça-feira (7), na virada sofrida para a Argentina pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

  • Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo

    Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 42 minutos
  • Lionel Messi chorando com a camisa da Argentina

    Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 43 minutos
  • Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • + Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do Mundo
    + Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do Mundo

    No duelo, o Egito, além de ter reclamado do gol de Zico, anulado, quando a partida ainda estava 1 a 0, também protestou a respeito de um pedido de pênalti na origem do lance do gol da vitória da Argentina, marcado por Enzo Fernández aos 48 do segundo tempo.

    continua após a publicidade

    — O que eu disse ao árbitro foi apenas que isso é injusto. Eu só estava dizendo que isso é injusto. Eu estava dizendo que talvez ele tivesse um placar em mente. Talvez ele tenha algo a esconder. Quem tem algo a esconder, às vezes falha em esconder o que está escondendo. Isso foi exatamente o que eu senti durante aquela conversa — disse Hossam Hassan, em entrevista coletiva.

  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Inglaterra muda orientação após lesão grave na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Bruno Guimarães com a camisa amarela do Brasil

    Bruno Guimarães se pronuncia após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Messi iguala Pelé, supera Maradona e quebra recordes na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos

    • Após o gol que decretou a virada da seleção sul-americana, o técnico do Egito recebeu cartão amarelo enquanto reclamava dos lances em questão. Quando foi advertido, fez o sinal do protocolo antirracismo — e nãio explicou após o jogo — cruzando os braços, mas foi ignorado por François Letexier.

    continua após a publicidade
    Hossam Hassan, técnico do Egito
    Hossam Hassan é o técnico do Eito (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

    O adversário da equipe comandada por Lionel Scaloni ainda será definido no jogo entre Suíça e Colômbia, que duelam nesta terça-feira, às 17h. A partida das quartas de final está marcada para o próximo sábado (11), às 22h.

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Lionel Messi chorando com a camisa da Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo

    Há 44 minutos
    Trump discursa na Casa Branca

    Copa do Mundo 2026

    Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030

    Há 51 minutos
    Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática

    Há 1 hora
    Facundo Tello será o árbitro de França x Marrocos na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Fifa escolhe argentino para França x Marrocos, e europeus criticam: 'Absurdo'

    Há 1 hora
    Confronto decisivo de Argentina e Egito será exibido por Globo e SBT

    Copa do Mundo 2026

    Quem a Argentina enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo?

    Há 1 hora
    Árbitro Francois Letexier conversa com o técnico do Egito contra Argentina (Foto: REUTERS/Paul Childs)

    Fora de Campo

    Argentina x Egito: veja todas as polêmicas do jogo da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Lionel Messi foi festejado pelos companheiros da seleção da Argentina

    'Deus ressuscitou': imprensa internacional exalta Argentina e Messi em virada na Copa

    Enzo Fernández comemora gol da classificação da Argentina sobre o Egito, na Copa do Mundo

    Herói da Argentina, Enzo Fernández detalha drama em classificação sobre o Egito

    Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo

    Fifa investiga supostos atos racistas de torcedores argentinos contra Speed

    Jogadores da Argentina de mãos dadas

    Argentina x Egito: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Mostafa Shobeir comemora defesa do pênalti enquanto Messi se lamenta

    Copa do Mundo 2026 já soma cinco pênaltis desperdiçados

    Arbitragem de Argentina x Egito vira assunto após classificação

    Brasileiros se revoltam com árbitro em Argentina x Egito: 'Assalto'

    Ziko Egito (reprodução Instagram)

    Zico, do Egito, tem outro nome: saiba a relação com ídolo do Flamengo

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Argentina elimina Egito e avança na Copa do Mundo

    FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGY

    Messi chora e supera marca pessoal com a Argentina em Copas do Mundo