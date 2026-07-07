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Zico, do Egito, tem outro nome: saiba a relação com ídolo do Flamengo

Atacante egípcio foi autor de um os gols na derrota para a Argentina

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/07/2026 15:18
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Ziko Egito (reprodução Instagram)
Ziko Egito (reprodução Instagram)
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Autor do segundo gol do Egito na derrota por 3 a 2 para a Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante Zico tem uma história curiosa. Apesar de ser conhecido pelo apelido, seu nome verdadeiro é Mostafa Mohamed Zaky. A alcunha é uma homenagem ao ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo.
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Autor do segundo gol do Egito na derrota por 3 a 2 para a Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante Zico tem uma história curiosa. Apesar de ser conhecido pelo apelido, seu nome verdadeiro é Mostafa Mohamed Zaky. A alcunha é uma homenagem ao ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo.

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    • O apelido foi dado pelo pai, admirador do eterno camisa 10 rubro-negro. A inspiração foi tão grande que o nome passou a acompanhá-lo desde a infância e acabou se tornando sua principal identificação no futebol egípcio.

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    A ligação de Ziko com o futebol brasileiro já havia proporcionado um encontro especial. Em dezembro do ano passado, o atacante enfrentou o Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental. Na ocasião, o clube carioca venceu por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo, e avançou à decisão da competição.

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    • Aos 29 anos, Ziko é um dos destaques do Pyramids FC. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou 14 gols e distribuiu seis assistências pelo clube egípcio.

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    Pela seleção do Egito, sua trajetória ainda é recente. O atacante estreou apenas um mês antes da Copa do Mundo, mas rapidamente conquistou espaço na equipe. Em apenas sete partidas pela seleção, já soma quatro gols e uma assistência.

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    Ziko atacante Egito (reprodução Instagram)
    Ziko, atacante do Egito, que tem apelido em homenagem ao Zico (reprodução Instagram)

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