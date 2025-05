Ana Thaís elogia Ancelotti, mas alerta problema maior na Seleção

Carlo Ancelotti foi anunciado como o novo treinador da Seleção Brasileira na manhã desta segunda-feira (12) por meio do site oficial e das redes sociais da CBF. A chegada do italiano era sonho de consumo do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Porém, para Ana Thaís Matos, o maior problema a ser resolvido pelo treinador será uma questão extracampo: o mental dos jogadores.

- A gente está dando ao treinador da Seleção Brasileira um peso muito maior do que a gente dá aos jogadores. Eu nunca vi uma geração tão insegura para vestir a camisa da Seleção como a atual, e isso é desde a Copa do Mundo de 2018. Nas duas últimas Copas nós tivemos ótimos jogadores e jogadores vitoriosos, como Thiago Silva, Casemiro, Neymar no auge, mas essa geração é muito insegura para eu acreditar que a mentalidade vai mudar para uma Copa. Os ajustes técnicos são importantes, mas mudar a mentalidade dessa geração é o maior desafio de qualquer treinador - disparou a jornalista durante o programa 'Seleção SporTV'.

Problema para Ancelotti?

Ana Thaís reforçou a insegurança psicológica dos jogadores da Seleção Brasileira. Na opinião da jornalista, a fragilidade mental é algo que afeta demais o rendimento em campo, deixando o sonho do Hexa distante.

- Eu não acredito no psicológico dessa geração. É uma geração frágil, que não sabe lidar com crítica, que não tem autocrítica, que se importa muito pouco com o que acontece além do campo… Eles são muito alienados, estão sempre querendo dar uma resposta. Eu só vou acreditar que a Seleção tem condições de brigar por algo grande como uma Copa do Mundo quando eu perceber uma grande mudança de mentalidade, e infelizmente eu não percebo. Pra mim, é uma geração frágil mentalmente - encerrou Ana.

Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Tudo sobre Ancelotti na Seleção

A CBF anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlo Ancelotti. Tal anúncio, inclusive, derrubou o site da entidade. Na Itália, terra natal do novo treinador da Seleção, o jornal "La Gazzetta dello Sport" repercutiu o acerto.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em pronunciamento, fez agradecimento ao mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez, pela cooperação durante as negociações com o comandante. Saiba mais:

