Conmebol inicia exposição da Taça Libertadores no Rio de Janeiro

A Conmebol deu início nesta quinta-feira (14) à exposição oficial da Taça Libertadores, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. O evento, que vai até o próximo sábado (17), marca o início de um tour pelo Brasil e começa na cidade do Botafogo, atual campeão da competição. Em seguida, a taça será exibida em São Paulo, entre os dias 21 e 24 de agosto, no Shopping Eldorado. A visitação é gratuita e acontece das 13h às 21h.

Exposição da Conmebol no Barra Shopping (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Além do troféu original, o mesmo entregue ao campeão na final, o espaço conta com camisas oficiais dos clubes classificados para as oitavas de final, além de eventos ao vivo, sorteios e outras ações voltadas para aproximar o público do clima da competição. De acordo com Camila Chaves, coordenadora de Experiência de Marketing da Conmebol, a ideia é fazer com que o torcedor viva a “glória eterna” não apenas na decisão, mas ao longo de toda a temporada.

— A gente começa pelo Rio de Janeiro, porque é a cidade do atual campeão, o Botafogo. Depois, vamos para São Paulo, casa do Palmeiras e do São Paulo, que também estão nas oitavas. Trouxemos a taça original para que toda a mística envolvendo a Copa possa ser sentida pelos fãs — destacou Camila. A expectativa é de que as duas cidades somem cerca de 30 mil visitantes.

Taça Libertadores é exposta no Rio de Janeiro (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Para muitos torcedores, o evento representa um momento único. É o caso do botafoguense Rodrigo Machado, de 52 anos, que visitou a exposição com o filho.

— Eu sou botafoguense de pai para filho. Passei anos esperando por isso, vendo o time quase desaparecer, e hoje poder viver essa experiência é maravilhoso. Com certeza meu filho, depois dessa, vai continuar torcendo pelo Botafogo — afirmou, emocionado.

