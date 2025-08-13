Atitude de Rodrygo, do Real Madrid, espanta imprensa espanhola: ‘Mais longe’
No amistoso entre Real Madrid e WSG Tirol, Rodrygo surpreendeu a imprensa espanhola após balançar as redes e marcar o 4º gol de sua equipe. O brasileiro não esboçou reação, enquanto Mbappé precisou "animá-lo" com um abraço afetuoso.
- Rodrigo marcou, não celebrou... e Mbappé tratou de animá-lo com um abraço. Kylian teve um gesto carinhoso com o atacante brasileiro em plena negociação sobre seu futuro... cada vez mais longe do Real Madrid - disse o "Marca", um dos principais jornais da capital espanhola.
Neste momento, Rodrygo perdeu espaço com a chegada de Xabi Alonso no comando do Real Madrid. No Mundial de Clubes, o brasileiro foi titular apenas na estreia contra o Al-Hilal, enquanto chegou a permanecer no banco de reservas durante os noventa minutos em duas partidas.
Em meio a essa situação, Rodrygo tem seu futuro incerto no Real Madrid apesar do contrato com o cllube até junho de 2028. O atacante está na mira do Manchester City caso os ingleses percam Savinho para o Tottenham.
