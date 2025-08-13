menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Atitude de Rodrygo, do Real Madrid, espanta imprensa espanhola: ‘Mais longe’

mundia
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
13:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

No amistoso entre Real Madrid e WSG Tirol, Rodrygo surpreendeu a imprensa espanhola após balançar as redes e marcar o 4º gol de sua equipe. O brasileiro não esboçou reação, enquanto Mbappé precisou "animá-lo" com um abraço afetuoso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Rodrigo marcou, não celebrou... e Mbappé tratou de animá-lo com um abraço. Kylian teve um gesto carinhoso com o atacante brasileiro em plena negociação sobre seu futuro... cada vez mais longe do Real Madrid - disse o "Marca", um dos principais jornais da capital espanhola.

continua após a publicidade

Neste momento, Rodrygo perdeu espaço com a chegada de Xabi Alonso no comando do Real Madrid. No Mundial de Clubes, o brasileiro foi titular apenas na estreia contra o Al-Hilal, enquanto chegou a permanecer no banco de reservas durante os noventa minutos em duas partidas.

Em meio a essa situação, Rodrygo tem seu futuro incerto no Real Madrid apesar do contrato com o cllube até junho de 2028. O atacante está na mira do Manchester City caso os ingleses percam Savinho para o Tottenham.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial
Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias