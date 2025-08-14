A torcida do Botafogo prepara uma grande festa para o duelo contra a LDU, no Nilton Santos, na noite desta quinta-feira (14). A tradição do mosaico, que não é novidade para os botafoguenses, vem com novidades, promovidas pelo grupo de torcedores ‘Movimento Ninguém Ama Como a Gente’. O mosaico em movimento acontecerá nos setores Leste Superior e Inferior. Confira as orientações dos organizadores:

Apesar de raro, o feito não é inédito. Foram eles próprios que trouxeram a novidade para o Brasil, em 2024. Neste ano, ainda pela fase de grupos da competição, o Botafogo virou destaque positivo nas redes pelo mosaico realizado antes do jogo contra o Estudiantes-ARG.

Torcida do Botafogo é conhecida internacionalmente por seus mosaicos (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Botafogo na Libertadores 2025

Atual campeão, o Botafogo garantiu vaga no mata-mata ao terminar na segunda posição do Grupo A, somando 12 pontos. Durante a campanha, a equipe passou por uma mudança no comando técnico: Renato Paiva deixou o cargo, e David Ancelotti assumiu, promovendo uma melhora no desempenho após a pausa para o Mundial

Nas oitavas de final, o clube carioca poderá contar com alguns dos seus reforços recém-chegados. Foram inscritos na Libertadores o goleiro Neto, os meias Danilo e Álvaro Montoro, além dos atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral. Já Kaio Pantaleão e Jordan Barrera, que se recuperam de lesão, só devem estar disponíveis em caso de classificação para as quartas de final.

LDU - o adversário

A LDU, por sua vez, avançou como líder do Grupo C — o mesmo do Flamengo —, também com 11 pontos, mas superando os rivais no saldo de gols. Após a saída de Pablo Sánhchez, o comando técnico da equipe equatoriana ficou a cargo de Tiago Nunes, ex-treinador do Botafogo.