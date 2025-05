Ancelotti busca feito inédito com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti busca um feito inédito com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O comandante busca se tornar o primeiro treinador a ser campeão do torneio à frente de uma equipe estrangeira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 22 edições de Copas do Mundo, nunca houve uma seleção que tenha sido campeã com um treinador de nacionalidade diferente. No próximo ano, Ancelotti buscará quebrar uma marca que segue intacta desde 1930 com a equipe mais vitoriosa do torneio.

continua após a publicidade

Na Seleção Brasileira, as cinco Copas do Mundo foram conquistadas por Vicente Feola, Aymoré Moreira, Zagallo, Carlos Alberto Parreira e Felipão. A chegada de Ancelotti também é histórica por ser o primeiro estrangeiro à frente do Brasil.

Neste século, Felipão (Brasil), Marcelo Lippi (Itália), Vicente Del Bosque (Espanha), Joachim Löw (Alemanha), Didier Deschamps (França) e Lionel Scaloni (Argentina) foram os vencedores de Copas do Mundo.

continua após a publicidade

Ancelotti inicia trabalho na Seleção Brasileira em maio

Na Espanha, Carlo Ancelotti possui três compromissos com o Real Madrid antes de assumir a Seleção Brasileira. O treinador fará sua primeira convocação no dia 26 de maio de olho nos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Nas Eliminatórias, Ancelotti terá quatro compromissos com a Seleção Brasileira em junho e setembro. Nas Datas Fifas de outubro e novembro, o comandante irá dirigir a Amarelinha em amistosos internacionais visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Confira os campeões de Copas e seus respectivos treinadores:

Uruguai (Alberto Suppici) - 1930

Itália (Vittorio Pozzo) - 1934

Itália (Vittorio Pozzo) - 1938

Uruguai (Juan López Fontana) - 1950

Alemanha (Sepp Herberger) - 1954

Brasil (Vicente Feola) - 1958

Brasil (Aymoré Moreira) - 1962

Inglaterra (Alf Ramsey) - 1966

Brasil (Zagallo) - 1970

Alemanha (Helmut Schön) - 1974

Argentina (Cesar Luis Menotti) - 1978

Itália (Enzo Bearzot) - 1982

Argentina (Carlos Bilardo) - 1986

Alemanha (Franz Beckenbauer) - 1990

Brasil (Carlos Alberto Parreira) - 1994

França (Aimé Jacquet) - 1998

Brasil (Felipão) - 2002

Itália (Marcelo Lippi) - 2006

Espanha (Vicente Del Bosque) - 2010

Alemanha (Joachim Löw) - 2014

França (Didier Deschamps) - 2018

Argentina (Lionel Scaloni) - 2022