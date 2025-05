Rodrigo Caetano e Juan vão se encontrar com Ancelotti para definir convocação

Após confirmar a contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, a CBF agora já alinhava com o treinador a lista de convocados para os jogos com Equador e Paraguai, no próximo mês, os primeiros sob o comando do técnico italiano. A CBF tem até o próximo domingo (18) para enviar a lista com os pré-convocados — cerca de 50 nomes — à Fifa, e Ancelotti já dará o aval aos nomes.

continua após a publicidade

➡️Contratação de Carlo Ancelotti dá fôlego a um pressionado Ednaldo Rodrigues

Nesta quarta-feira (14), o coordenador executivo da Seleção, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico Juan estarão na Espanha para um primeiro encontro com Ancelotti. O plano inicial da CBF é de que o treinador anuncie a lista com os 23 convocados no próximo dia 26, no Rio.

— A partir de agora, Rodrigo Caetano e Juan vão para a Espanha para se reunir com o treinador, trocar ideias e planejar a divulgação da lista larga da próxima convocação. A CBF não parou, o ritmo segue intenso. Nas últimas semanas, eles realizaram uma série de observações no País, acompanhando jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana, além de analisar vídeos de competições internacionais. Esse trabalho detalhado foi muito bem recebido pelo Carlo Ancelotti — disse o presidente confederação, Ednaldo Rodrigues.

continua após a publicidade

Dupla que vai se encontrar com Ancelotti foi mantida na Seleção após queda de Dorival

Rodrigo Caetano e Juan foram mantidos na Seleção após a demissão de Dorival Júnior. A intenção de Ednaldo Rodrigues era municiar o novo técnico da equipe nacional com o máximo de informações possíveis, bem como oferecer a ele um departamento de futebol em pleno funcionamento. Além deles, outros profissionais do departamento de Seleções, como os analistas de desempenho, permanecem.

— Vamos debater todas as questões técnicas e operacionais do Departamento de Seleções. Isso inclui a elaboração da lista larga, que será divulgada até o dia 18, e a lista final com os 23 convocados, no dia 26. Será uma oportunidade para definir todos os detalhes com Carlo Ancelotti e os profissionais que farão parte da comissão técnica da Seleção Brasileira — declarou Caetano nesta segunda-feira (12).

continua após a publicidade