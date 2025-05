Quem acompanha o dia a dia da Confederação Brasileira de Futebol sabe que as coisas por lá são muito dinâmicas. A certeza de hoje pode ser a dúvida de amanhã ou a negativa de logo mais. O parceiro de empreitada pode se tornar inimigo na reunião seguinte, a depender de uma ou outra decisão. Oito vice-presidentes eleitos numa chapa chamada “de consenso” podem, na verdade, ser apenas um arranjo para garantir alguma estabilidade na hora da votação, e não necessariamente na semana posterior à eleição. Dizer não a um presidente, qualquer que seja ele, é ficar na iminência de se tornar persona non grata. E é exatamente por tudo isso que a contratação de Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira é ainda mais grandiosa.

O italiano era o nome dos sonhos do presidente Ednaldo Rodrigues desde dezembro de 2022, quando Tite deixou o cargo após a Copa do Mundo do Catar. Foi anunciado finalmente neste 12 de maio, após 30 meses, o que incluiu uma renovação de assinatura com o Real Madrid no meio do caminho. E Ancelotti negociou esse tempo todo, inclusive nestes primeiros meses de 2025, nos termos que sempre quis, a ponto de ligar para Ednaldo no início do mês e colocar os pingos nos is na negociação.

Quinze anos atrás, o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, havia escolhido Muricy Ramalho para comandar a Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2014. Encontrou-se com o treinador no Rio e saiu de lá falando que Muricy era o novo técnico. No dia seguinte, o treinador anunciou que ficaria no Fluminense. Nunca mais foi chamado para qualquer cargo na CBF. Imagine, então, cozinhar uma negociação por dois anos e meio, como fez Carlo Ancelotti!

E Ednaldo Rodrigues aceitou esse cozimento mesmo em meio a uma avalanche que parece vir de todos os lados. Criticado pela inércia em relação ao futebol sofrível da Seleção Brasileira nos últimos anos; criticado pelo momento complicado da arbitragem brasileira; criticado pela maneira como vem despachando na CBF; e tendo que se sustentar no cargo diante de uma série de ações judiciais de oponentes, ele podia ter feito o simples desde o início: despejado um caminhão de dinheiro para trazer algum outro técnico de renome. Optou por esperar e sustentar sua vontade de ter Carlo Ancelotti como treinador. Conseguiu, numa demonstração de força que certamente vai abalar alguns de seus opositores.

Ednaldo anuncia Ancelotti de forma apenas protocolar

Mas, no vídeo (acima) em que anuncia a contratação de Ancelotti, Ednaldo Rodrigues aparece com semblante sério e fala em tom quase solene. Não há um sorriso ou uma vibração. O presidente da CBF é protocolar.

A imagem deixa transparecer um dirigente que, a despeito de ter conseguido uma grande vitória nesta segunda-feira, parecia mais preocupado com outras coisas. Havia, por exemplo, uma audiência agendada para dali a algumas horas para verificar a autenticidade de uma assinatura do Coronel Nunes, em documento que garantiu justamente a manutenção de Ednaldo na presidência da CBF — e que a entidade assegura ser estritamente legal. A oitiva acabou adiada.

Mas Ednaldo Rodrigues sabe que, na CBF, a vitória política ou pessoal é passageira. Trinta meses de espera só acontece se for por Carlo Ancelotti.