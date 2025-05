IA prevê primeira convocação de Ancelotti com a Seleção Brasileira

Após uma novela de longos anos e indas e vindas, Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (12), por meio do site oficial da CBF. Com o desfecho positivo para a Seleção, os torcedores estão se questionando como vai ser a primeira convocação de Ancelotti. Será que o italiano vai olhar para o futebol brasileiro? Pensando nisso, o Lance! pediu que a Grok IA previsse a convocação do treinador para a próxima data Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O técnico italiano é um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

continua após a publicidade

Veja a convocação de Ancelotti segundo a Grok IA

Pedro pode ser convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/CBF TV)

Previsão da Convocação (26 Jogadores)

Goleiros:

Alisson (Liverpool) - Intocável, líder e referência mundial. Ederson (Manchester City) - Recuperado de lesão, é essencial pela saída de bola, que Ancelotti valoriza. Bento (Al-Nassr) - Jovem, testado por Dorival, representa renovação e conexão com o futebol brasileiro.

Laterais:

Danilo (Flamengo) - Ex-Real Madrid, sua versatilidade e liderança o tornam titular. Vanderson (Monaco) - Jovem, convocado em 2024, é ofensivo e promissor. Guilherme Arana (Atlético-MG) - Indispensável para mostrar que Ancelotti observa o futebol no Brasil. Renan Lodi (Al-Hilal) - Apesar de estar na Arábia, sua experiência na Europa e convocações recentes o mantêm na lista.

Zagueiros:

Marquinhos (PSG) - Capitão e pilar defensivo, essencial para a solidez que Ancelotti prioriza. Gabriel Magalhães (Arsenal) - Em grande fase na Premier League, é agressivo e forte na bola aérea. Bremer (Juventus) - Conhecido da Série A, é forte na marcação e encaixa na defesa de Ancelotti. Murillo (Nottingham Forest) - Jovem destaque na Premier League. Lucas Beraldo (PSG) - Jovem, já convocado. Ancelotti deve o manter como opção, apostando em seu potencial.

Meio-campistas:

Bruno Guimarães (Newcastle) - Coração do meio-campo, com intensidade e visão. Ancelotti o verá como indispensável. Casemiro (Manchester United) - Apesar de críticas, Ancelotti confia em sua liderança do Real Madrid. Lucas Paquetá (West Ham) - Criativo. Ancelotti pode o usar como meia ofensivo ou segundo volante. João Gomes (Wolverhampton) - Jovem, intenso e marcador. Ancelotti deve mantê-lo por sua dinâmica. Gérson (Flamengo) - Destaque no Brasileirão, convocado recentemente. Ancelotti o incluirá para representar o futebol local. André (Wolverhampton) - Testado por Dorival, agora na Premier League. Ancelotti valorizará sua saída de bola. Rodrygo (Real Madrid) - Conhecido de Ancelotti, será usado como meia ou ponta.

Atacantes (7)

Vinícius Jr. (Real Madrid) - Estrela do time, conhecido de Ancelotti. Será o líder do ataque. Neymar (Santos) - Recuperado, é o craque esperado. Ancelotti dará liberdade, mas com equilíbrio tático. Raphinha (Barcelona) - Candidato à Bola de Ouro, é explosivo e encaixa como ponta direita no 4-3-3 de Ancelotti. Endrick (Real Madrid) - Pupilo de Ancelotti, tem potencial apesar de estar em adaptação. Será convocado para ganhar experiência. Estêvão (Palmeiras) - Joia do Brasileirão, aos 18 anos. Ancelotti deve incluí-lo após sua convocação por Dorival, apostando no futuro. Pedro (Flamengo) - Recuperado, é o centroavante clássico do Brasileirão. Ancelotti o incluirá pela pressão da torcida e faro de gol. Savinho (Manchester City) - Destaque na Premier League, convocado por Dorival em 2024. Ancelotti deve preferi-lo a Luiz Henrique, que está apagado no Zenit, pela visibilidade e momento na Europa.

A escalação titular do primeiro jogo da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, segundo a IA, será o seguinte: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá; Raphinha, Vinícius Jr., Neymar. Rodrygo, Pedro e Savinho serão opções para o banco de reservas.

IA prevê participação da Seleção Brasileira de Ancelotti na Copa do Mundo de 2026

Neymar pode ser aposta de Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)

Segundo a Grok IA, o Brasil de Ancelotti deve chegar às semifinais da Copa de 2026. A probabilidade de ir à final é de 40%, e a chance de conquistar o tão esperado hexa é de 25%. A IA prevê que o talento do elenco e a experiência de Ancelotti garantem um desempenho forte, mas o tempo curto e a concorrência de França, Argentina e Espanha são obstáculos. Para a Grok, o sucesso dependerá da forma de Vinícius e Neymar, da integração de jovens e da capacidade de Ancelotti de criar um time coeso em um ano.