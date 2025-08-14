menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

GE TV ganha mais reforços e data de estreia em jogo importante

Globo já tem quatro reforços para a “GE TV”

Logo Globo
imagem cameraLogo da Globo (Foto: Divulgação)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
14:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

A GE TV já tem data de estreia e é próxima. Segundo o colunista, o novo canal da Globo no Youtube fará sua primeira transmissão oficial da "nova era" no jogo da Seleção Brasileira, contra o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo está marcado para o dia 4 de setembro. A informação é da Folha de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A GE TV utilizará o mesmo canal do Globo Esporte no YouTube, que já conta com 6,2 milhões de inscritos, mas passará a exibir nova programação. A Globo não pretende utilizar nomes do elenco atual da TV aberta e do SporTV, com poucas exceções. Fred Bruno deve ser um destes nomes.

As transmissões ao vivo serão o principal atrativo do canal, com acesso gratuito a alguns eventos esportivos. A emissora, porém, deve manter parte significativa dos seus direitos com exclusividade dos canais por assinatura. O lançamento da faz parte da estratégia do Grupo Globo para ampliar sua atuação no meio digital e explorar novas formas de faturamento com conteúdo esportivo.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Seleção Brasileira aponta posição sem titular no Flamengo: ‘Não vejo’

Novos reforços para a GE TV

A Globo já tem quatro reforços para a “GE TV”, novo projeto digital da emissora.

A comentarista da Amazon Prime, Luana Maluf, ex-comentarista da Amazon Prime, especialista em conteúdos digitais. A ex-apresentadora da ESPN Mariana Spinelli também se junta a dupla ex-TNT Sports: Jorge Iggor e Bruno Formiga.

Luana Maluf, novo reforço da GE TV (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias