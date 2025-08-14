GE TV ganha mais reforços e data de estreia em jogo importante

A GE TV já tem data de estreia e é próxima. Segundo o colunista, o novo canal da Globo no Youtube fará sua primeira transmissão oficial da "nova era" no jogo da Seleção Brasileira, contra o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo está marcado para o dia 4 de setembro. A informação é da Folha de São Paulo.

A GE TV utilizará o mesmo canal do Globo Esporte no YouTube, que já conta com 6,2 milhões de inscritos, mas passará a exibir nova programação. A Globo não pretende utilizar nomes do elenco atual da TV aberta e do SporTV, com poucas exceções. Fred Bruno deve ser um destes nomes.

As transmissões ao vivo serão o principal atrativo do canal, com acesso gratuito a alguns eventos esportivos. A emissora, porém, deve manter parte significativa dos seus direitos com exclusividade dos canais por assinatura. O lançamento da faz parte da estratégia do Grupo Globo para ampliar sua atuação no meio digital e explorar novas formas de faturamento com conteúdo esportivo.

Novos reforços para a GE TV

A comentarista da Amazon Prime, Luana Maluf, ex-comentarista da Amazon Prime, especialista em conteúdos digitais. A ex-apresentadora da ESPN Mariana Spinelli também se junta a dupla ex-TNT Sports: Jorge Iggor e Bruno Formiga.