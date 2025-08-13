menu hamburguer
Ex-Corinthians, Neto avalia Carlos Miguel no Palmeiras e manda recado a Weverton

Diretoria Alviverde está perto de acerta com novo reforço

Craque Neto revela que se inspira em Gabigol
imagem cameraNeto mandou recado para o goleiro Weverton, do Palmeiras (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
04:50
O Palmeiras deu mais um passo para concluir a negociação de Carlos Miguel na última terça-feira (12). Com o cenário, o ex-jogador Neto aproveitou o momento para avaliar a possível chegada do ex-Corinthians ao rival e mandar um recado para o goleiro Weverton, atual titular absoluto da equipe de Abel Ferreira.

Durante o programa "Donos da Bola', da última terça-feira (12), Neto apontou Carlos Miguel como um bom reforço para o Palmeiras. Ao analisar a possível transferência, o ídolo do Timão alertou Weverton, ao especular uma possível perda de posição.

- É muito bom goleiro. Dei não se ele não ganha a posição. É um baita de um goleiro. Carlos Miguel, o que passou, passou, está tudo certo. Todo mundo erra, é um ponto de vista seu. Mas você é um baita de um goleiro - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

E Weverton, fica esperto, hein, vai ter que jogar muito mais. No momento em que tomar um terceiro cartão amarelo, se deixar o Carlos Miguel jogar, ele ganha a posição. Ele é melhor que o Weverton para mim, mas a carreira do Weverton é maravilhosa - concluiu.

Palmeiras no mercado

A diretoria do Alviverde caminha em passos largos para concretizar o negócio com o atual goleiro do Nottingham Forest, da Inglaterra. A intensão do negócio é rejuvenescer a posição, que hoje conta com Weverton (37) e Marcelo Lomba (38).

Além da possível chegada do arqueiro, o Palmeiras também estuda a contração de mais dois reforços para a atual janela de transferência. Um dos alvos é Jefté, lateral-esquerdo de 21 anos que pertence ao Rangers, da Escócia.

Outra missão da diretoria é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros. Marcel Ruiz, do Toluca, surge como um dos alvos. Apesar do interesse em se transferir para o futebol europeu, o mexicano está aberto a ouvir propostas de outros mercados.

Atualmente, o técnico Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. Com a saída do colombiano rumo a Portugal, o jogador ganhou sequência na equipe titular, que tem o meio de campo majoritariamente formado por Aníbal e Mauricio.

Carlos Miguel disputou apenas três jogos pelo clube inglês (Foto: Reprodução)
Carlos Miguel disputou apenas três jogos pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

