Europeus reagem a novo reforço do Vasco: ‘Realmente assustador’
Atacante foi contratado por empréstimo e chega nesta segunda-feira (14)
Tem um novo reforço do Vasco chegando no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (14). Trata-se do colombiano Andrés Gomez, que estava no Rennes, da França. O atacante de 22 anos atua pelos lados do campo e chega para reforçar as posições ocupadas principalmente por Rayan e Nuno Moreira. Os europeus comentaram muito sobre essa transferência.
Andrés Gomez está no Rennes desde o ano passado, mas disputou apenas 19 partidas no time francês. Um breve comparativo ressalta a diferença dos números para a sua passagem pelo Real Salt Lake City, dos Estados Unidos. Pela equipe norte-americana, o novo reforço do Vasco atingiu seus melhores números da carreira em 2024.
Assim que a notícia do novo reforço do Vasco começou a circular na mídia europeia, os torcedores começaram a se manifestar nas redes sociais. Veja abaixo.
Veja reação dos europeus com o novo reforço do Vasco
"Todos os indesejáveis vão embora, isso é um bom trabalho, Désiré"
"Mais um fracasso"
"Uma linha ofensiva realmente assustadora para o Rennes Marseille"
"Grandes dificuldades de se adaptar na Ligue One. Complicado, mas tem um bom nível mental"
Negociação com o colombiano
Após uma longa negociação, o Vasco se acertou com o Rennes pelo empréstimo de Andrés Gómez. Os franceses só topariam vender o jogador, o que fez o Cruz-Maltino recuar, tendo em vista que o clube não tem recursos para poder investir alto em contratações.
Nos últimos dias, Admar Lopes esteve na Europa para resolver questões particulares. O diretor de futebol do Vasco aproveitou a estadia no Velho Continente e discutiu com o Rennes a possibilidade do empréstimo do atacante.
Andrés Gómez enxerga no Vasco a chance de voltar a jogar o futebol de destaque que praticou no Millonarios, clube que o revelou na Colômbia, e no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Com grandes atuações, o jovem atacante de 22 anos vê que será convocado pela seleção, onde já atuou em quatro partidas e marcou dois gols.
A expectativa é de que Andrés Gómez chegue ao Vasco nesta segunda-feira (14) para realizar exames e assinar o vínculo com o clube. O atacante colombiano é o segundo reforço para esta janela de transferências. O primeiro foi o volante Thiago Mendes, que estava livre no mercado.
