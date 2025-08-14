O bom desempenho de Gabriel Bortoleto na F1 vem surpreendendo os fãs da modalidade em todo o mundo. O ritmo do brasileiro já gera comparações com Ayrton Senna, um dos maiores brasileiros da Fórmula 1.

Em uma thread na comunidade r/formula1, do Reddit, fãs que entendem do assunto e debatem sobre o esporte diariamente exaltam sua consistência, leitura de corrida e maturidade em comparação a outros jovens pilotos. Por lá, já conferiram ao brasileiro o título de ‘rookie of the year’ (calouro ou novato do ano, na tradução).

Bortoleto GP Hungria. (Foto: Reprodução /Intagram @gabrielbortoleto_)

Veja algumas postagens elogiando Gabriel Bortoleto no Reddit

— Na minha opinião, o que ele está fazendo na Sauber mostram muito mais talento que todos os outros novatos desse ano. Desde o início da temporada, eu já achava que ele seria um dos melhores, porque ele ganhou os títulos da Fórmula 3 e Fórmula 2 (...). Dito isso, bem-vindo de volta, Ayrton Senna — disse um usuário em uma postagem com mais de 7 mil "upvotes", que são equivalentes aos "likes".

— A melhor corrida da carreira dele. Ele está melhor a cada corrida, estou muito feliz por ele — disse um usuário em uma postagem sobre o GP da Hungria.

— Ele dominou e venceu a Fórmula 3 e Fórmula 2 de forma seguida. Ele tem um histórico tipo o do George, Charles e Piastri, mas ninguém fala dele — afirmou outro usuário.

Os brasileiros também estão presentes nas comunidades, fazendo memes sobre o desempenho de Gabriel Bortoleto.

Bortoleto foi piloto do dia de última etapa

Quem não acompanhou a última corrida, no dia 3 de agosto, pode achar estranho a eleição de Bortoleto como o piloto de destaque do dia. Apesar de conquistar apenas uma posição, em relação ao grid de largada, a atuação de ataque e defesa do brasileiro desde o apagar das luzes verdes foi impressionante. O novato realizou uma única parada e foi o suficiente para manter a boa posição, assim como os oito pontos a mais no Mundial de Pilotos.

Com a nova pontuação, o piloto da Sauber vai para os 14 pontos no campeonato, o que o tira da "vice-lanterna" do grid. Bortoleto ultrapassa Yuki Tsunoda e Oliver Bearman que contam com 10 e 8 pontos, respectivamente.