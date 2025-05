Jornalista reprova chegada de Ancelotti na Seleção: ‘Eu traria o…’

Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira. O anúncio foi realizado pela CBF na manhã desta segunda-feira (12) por meio do site oficial e das redes sociais. Porém, para o jornalista Juca Kfouri, outro nome deveria ser escolhido por Ednaldo Rodrigues. Na opinião do profissional, Jorge Jesus encaixaria com o estilo de jogo brasileiro e traria resultados 'imediatos'. Vale destacar que o país ainda não está classificado matematicamente para a Copa do Mundo 2026.

- Sem pôr em dúvida o histórico do Ancelotti, que é dos mais gloriosos do futebol mundial, hoje eu traria pra ser técnico da Seleção Brasileira o Jorge Jesus. Por duas razões: ele conhece muito mais o futebol brasileiro e a CBF do que o Ancelotti e fez do Flamengo um time a moda brasileira, coisa que o Ancelotti não fará. O conceito dele não é o que mais me agrada em termos da tradição do nosso futebol. O Jorge Jesus é daqueles treinadores cujo os resultados aparecem imediatamente, até que por pouco tempo. Então eu traria o Jorge Jesus, e não o Ancelotti - opinou Juca durante o programa 'UOL News'.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em quatro ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.

O técnico italiano é um antigo sonho do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir o comando da Seleção Brasileira — mesmo faltando apenas um ano para a Copa do Mundo. A entidade tinha pressa na definição, já que os próximos compromissos estão marcados para os dias 4 e 9 de junho, contra Equador e Paraguai, confrontos decisivos na disputa por uma vaga no Mundial de 2026.

Carlo Ancelotti deixa o Real Madrid após cinco anos (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

A CBF anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlo Ancelotti. Tal anúncio, inclusive, derrubou o site da entidade. Na Itália, terra natal do novo treinador da Seleção, o jornal "La Gazzetta dello Sport" repercutiu o acerto.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em pronunciamento, fez agradecimento ao mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez, pela cooperação durante as negociações com o comandante. Saiba mais:

