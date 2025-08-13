Lula cita Abel Ferreira, se revolta com fase do Corinthians e faz pedido a Neto
Presidente realizou comentários sobre futebol
O presidente Lula realizou uma aparição publica, na última terça-feira (12), onde falou sobre futebol. Na ocasião, o político defendeu o momento de Abel Ferreira, do Palmeiras, se revoltou com a atual fase do Corinthians e fez um pedido para o ex-jogador Neto.
Durante uma entrevista para a rádio BandNews FM, Lula questionou as recentes críticas ao trabalho de Abel Ferreira. Ao analisar o cenário, ele comparou o trabalho dos treinadores de futebol com a política brasileira.
- O técnico do Palmeiras é o técnico que mais ganhou títulos no Palmeiras. Estes dias ele perdeu do Corinthians, e você vê a torcida chamando ele de burro, mandando ele ir para aquele lugar… é um cara que tinha ganho tudo pelo Palmeiras. É mais ou menos como a política - disse o presidente.
Fase do Corinthians e pedido a Neto
Além disso, Lula também desabafou sobre o atual momento do Corinthians. Na última semana, o Timão eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo assim, o presidente ainda se mostrou preocupado com o clube, principalmente, por conta de questões políticas internas no Parque São Jorge.
O político também questionou o desempenho dentro de campo, tendo como foco da crítica a campanha no Brasileirão. O Corinthians é o atual 13º colocado. Para tentar entender o atual cenário do Alvinegro, o Lula pediu ajuda para Craque Neto, ídolo do Timão.
- Neto, por favor, me ajuda a entender: sou corintiano desde 1954. […] Já passei fome, tomei chuva e apanhei por causa do Corinthians. Sou um cara inconformado. Como o Corinthians chegou na baderna que virou? Parece uma Torre de Babel que ninguém compreende ninguém - iniciou o presidente, antes de completar.
- Temos só 22 pontos na tabela em 19 jogos. Não é possível. Isso com os jogadores ganhando um salário razoável. O que está acontecendo, Craque Neto? Você que entende de Corinthians como ninguém… De vez em quando, no almoço, assisto a você. Queria uma explicação para a torcida mais sofrida deste país - concluiu.
