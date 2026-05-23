Varela afirma que expulsão foi determinante para derrota do Flamengo: 'Aí fica difícil'

A expulsão de Carrascal aos 20 minutos do primeiro tempo custou caro ao Flamengo. O time dominava a partida e, com um a menos, viu o cenário mudar rapidamente. Terminou o primeiro tempo em desvantagem e viu o Palmeiras ampliar o placar na etapa final, aumentando também a vantagem na tabela do Campeonato Brasileiro, que agora é de sete pontos - embora o time paulista tenha um jogo a mais. Na saída do gramado, o lateral uruguaio Varela lamentou a situação.



- O resultado não condiz com o jogo. Quando eram 11 contra 11, começamos muito bem. Eles não conseguiam passar da metade do campo. Infelizmente, ficamos com 10 jogadores. Aí fica difícil, logicamente eles têm um bom time, fizeram um gol que a gente poderia ter resolvido melhor, e fica atrás no resultado com um a menos fica mais difícil ainda. Mas a todo momento tentamos jogar, e no contra-ataque levamos os outros dois gols.



➡️ Expulsão do Carrascal em Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: 'Não dá'



No fim da partida, chegou a haver um princípio de confusão com a comemoração do terceiro gol, de Paulinho, que fez sinal de silêncio após balançar a rede. De La Cruz não gostou, foi para cima cobrar o rival, e se iniciou um tumulto que acabou sendo apaziguado, com o árbitro apitando o fim de jogo logo em seguida.



Na próxima rodada do Brasileirão, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo, o Flamengo enfrentará o Coritiba, sábado, no Maracanã. Antes, pela Libertadores, a equipe, que já está classificada em primeiro lugar do chave, enfrentará o Cusco também no Maracanã, na terça-feira, encerrando fase de grupos da competição.



continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.