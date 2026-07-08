Quais e quando são os jogos do Flamengo após a Copa do Mundo? Confira a agenda do Rubro-Negro para o retorno às competições oficiais

Em intertemporada com jogos em Portugal, o Flamengo se prepara para o segundo semestre da temporada com as disputas do Brasileirão e da Libertadores. Restam ainda três amistosos antes dos compromissos oficiais, e o Lance! traz a agenda completa do Mais Querido.

➡️ Leonardo Jardim indica mudanças no Flamengo diante do Lausanne

Ainda em Portugal, o Rubro-Negro encara o Lausanne, da Suíça, nesta quarta-feira (8), e o Benfica no próximo sábado (11). De volta ao Brasil, a equipe comandada por Leonardo Jardim enfrentará o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Confira abaixo a lista de compromissos oficiais após a sequência de amistosos.

continua após a publicidade

Agenda do Flamengo após a Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destrinchou a agenda dos clubes até a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno do Rubro-Negro aos compromissos oficiais será diante da Chapecoense, na Arena Condá, no próximo dia 22. A sequência termina também fora de casa, contra o Cruzeiro no Mineirão, exatamente um mês depois.

O Cabuloso também é o adversário do Mais Querido nas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida, em Minas Gerais, acontece no dia 12 de agosto, enquanto a volta, no Maracanã, acontece no dia 19 do mesmo mês. Confira abaixo a agenda completa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogos do Flamengo

Chapecoense x Flamengo – Brasileirão (19ª rodada)

📆 22/07 (qua) 🕒 21h30

Flamengo x São Paulo – Brasileirão (20ª rodada)

📆 26/07 (dom) 🕒 18h30

Internacional x Flamengo – Brasileirão (21ª rodada)

📆 29/07 (qua) 🕒 19h30

Flamengo x Vitória – Brasileirão (22ª rodada)

📆 9/08 (dom) - 19h30

Cruzeiro x Flaemngo – Libertadores – oitavas de final (ida)

📆 12/08 (qua) 🕒 21h30

Mirassol x Flamengo – Brasileirão (23ª rodada)

📆 16/08 (dom) 🕒 18h30

Flamengo x Cruzeiro – Libertadores – oitavas de final (volta)

📆 19/08 (qua) 🕒 21h30

Cruzeiro x Flamengo – Brasileirão (24ª rodada)

📆 22/08 (sab) 🕒 20h

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Jogadores do Flamengo reunidos em roda durante treino na intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.