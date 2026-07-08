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Quais e quando são os jogos do Flamengo após a Copa do Mundo?

Confira a agenda do Rubro-Negro para o retorno às competições oficiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 05:40
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Jogadores do Flamengo perfilados no Maracanã antes de duelo com o Cusco
Jogadores do flamengo antes de duelo com o Cusco pela Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Em intertemporada com jogos em Portugal, o Flamengo se prepara para o segundo semestre da temporada com as disputas do Brasileirão e da Libertadores. Restam ainda três amistosos antes dos compromissos oficiais, e o Lance! traz a agenda completa do Mais Querido.

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    Ainda em Portugal, o Rubro-Negro encara o Lausanne, da Suíça, nesta quarta-feira (8), e o Benfica no próximo sábado (11). De volta ao Brasil, a equipe comandada por Leonardo Jardim enfrentará o Olimpia, do Paraguai, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Confira abaixo a lista de compromissos oficiais após a sequência de amistosos.

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    • A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destrinchou a agenda dos clubes até a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno do Rubro-Negro aos compromissos oficiais será diante da Chapecoense, na Arena Condá, no próximo dia 22. A sequência termina também fora de casa, contra o Cruzeiro no Mineirão, exatamente um mês depois.

    O Cabuloso também é o adversário do Mais Querido nas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida, em Minas Gerais, acontece no dia 12 de agosto, enquanto a volta, no Maracanã, acontece no dia 19 do mesmo mês. Confira abaixo a agenda completa.

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    Jogos do Flamengo

    Chapecoense x Flamengo – Brasileirão (19ª rodada)
    📆 22/07 (qua) 🕒 21h30

    Flamengo x São Paulo – Brasileirão (20ª rodada)
    📆 26/07 (dom) 🕒 18h30

    Internacional x Flamengo – Brasileirão (21ª rodada)
    📆 29/07 (qua) 🕒 19h30

    Flamengo x Vitória – Brasileirão (22ª rodada)
    📆 9/08 (dom) - 19h30

    Cruzeiro x Flaemngo – Libertadores – oitavas de final (ida)
    📆 12/08 (qua) 🕒 21h30

    Mirassol x Flamengo – Brasileirão (23ª rodada)
    📆 16/08 (dom) 🕒 18h30

    Flamengo x Cruzeiro – Libertadores – oitavas de final (volta)
    📆 19/08 (qua) 🕒 21h30

    Cruzeiro x Flamengo – Brasileirão (24ª rodada)
    📆 22/08 (sab) 🕒 20h

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    Jogadores do Flamengo reunidos em roda durante treino em Portugal
    Jogadores do Flamengo reunidos em roda durante treino na intertemporada em Portugal (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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