Falha de Rossi em Flamengo x Palmeiras viraliza: 'Chega'
O Alviverde vai vencendo o Rubro-Negro por 2 a 0 no Maracanã
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O segundo tempo de Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), no Maracanã e um lance envolvendo o goleiro Rossi dominou as redes sociais. Após o segundo gol Alviverde, torcedores rubro-negros dispararam críticas ao argentino durante a partida.
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O lance aconteceu aos 11 minutos da etapa final. A jogada começou com Allan arrancando desde o campo defensivo do Palmeiras. Após tabela com Flaco López, o meio-campista acionou Arias na entrada da área. O colombiano finalizou, a bola desviou em Varela e subiu. Na tentativa desesperada de afastar o perigo, Varela tentou uma bicicleta, mas Allan apareceu antes e completou de ombro para o fundo das redes, vencendo Rossi.
Veja o lance:
Nas redes, muitos torcedores apontaram falha de posicionamento e reação tardia do goleiro flamenguista no lance. Outros, porém, defenderam Rossi, destacando o desvio na trajetória da bola e a confusão criada dentro da área.
Veja a repercussão:
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✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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