Falha de Rossi em Flamengo x Palmeiras viraliza: 'Chega'

O segundo tempo de Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), no Maracanã e um lance envolvendo o goleiro Rossi dominou as redes sociais. Após o segundo gol Alviverde, torcedores rubro-negros dispararam críticas ao argentino durante a partida.

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O lance aconteceu aos 11 minutos da etapa final. A jogada começou com Allan arrancando desde o campo defensivo do Palmeiras. Após tabela com Flaco López, o meio-campista acionou Arias na entrada da área. O colombiano finalizou, a bola desviou em Varela e subiu. Na tentativa desesperada de afastar o perigo, Varela tentou uma bicicleta, mas Allan apareceu antes e completou de ombro para o fundo das redes, vencendo Rossi.

Veja o lance:

Nas redes, muitos torcedores apontaram falha de posicionamento e reação tardia do goleiro flamenguista no lance. Outros, porém, defenderam Rossi, destacando o desvio na trajetória da bola e a confusão criada dentro da área.

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Veja a repercussão:

O Palmeiras vai vencendo o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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