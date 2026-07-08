Lorran vira assunto em Flamengo x Lausanne: 'Tomara' Meia-atacante marcou seu primeiro gol após volta de empréstimo

O meia-atacante Lorran retornou ao Flamengo após o término de seu empréstimo ao Pisa, da Itália e marcou seu primeiro gol no segundo amistoso do Rubro-Negro na pré-temporada. Contra o Lausanne, o garoto do ninho foi responsável por abrir o placar aos 5 minutos da segunda etapa.

➡️Veja gol em Flamengo x Lausanne-Sport: Lorran abre o placar

Quando o cronometro marcava os cinco minutos do segundo tempo, Lorran, que tinha acabado de entrar, acertou um bonito chute no gol, após passe de Wallace Yan.

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Veja o gol:

GOL DO MENGÃO! LORRAN!



Flamengo 1x0 Lausanne pic.twitter.com/Ox5whaLiBx — Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) July 8, 2026

Nas redes sociais, torcedores comemoram a volta do jogador e reafirmaram que se o jogador continuar comprometido irá longe substituindo o Luiz Araújo. Veja a repercussão:

Lorran é melhor que Luiz Araújo. É o meia jovem que o Leonardo Jardim quer — vicrf10 𓅐 (@VRibeirocrf) July 8, 2026

Lorran fazendo em menos 10 minutos, o que Luiz Araújo e Cebolinha não fizeram.



Bacana. — cami (@crfkantonelli) July 8, 2026

Yan foi bem no lance também

Lorran se infiltrando bem — Guguᶜʳᶠ𓅐 (@Gustavo_HMG) July 8, 2026

que o Lorran seja bem aproveitado nesse retorno. bom potencial ainda — D4L4 TETRACAMPEÃO DA LIBERTADORES (@dalaliberecrf) July 8, 2026

lorran ta com saldo positivo nesses amistosos ta, bem contra o river e agr fez o gol col 6 minutos em campo, a ver — guilherme (@guicrf10_) July 8, 2026

tomara que o lorran volte a jogar bem — tetra (@stalinmatoupoco) July 8, 2026

Como está a situação do atleta?

Texto de: Lucas Bayer.

A tendência é que o Rubro-Negro busque um novo empréstimo para o atleta. A situação será avaliada pelo técnico Leonardo Jardim e pela diretoria, que analisarão as possibilidades para o segundo semestre. O contrato de Lorran com o clube vai até 2029.

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Lorran chegou ao Pisa no início da temporada em uma negociação por empréstimo com cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas. O acordo previa a aquisição dos direitos do atleta caso ele participasse de metade dos jogos da equipe italiana e o clube permanecesse na primeira divisão. Nenhuma das condições foi alcançada.

Durante a passagem pela Itália, o meia-atacante disputou 10 partidas, apenas uma como titular. O único gol marcado aconteceu na estreia. Depois disso, teve poucas oportunidades tanto na Série A quanto na Copa da Itália.

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O Pisa encerrou o Campeonato Italiano na última colocação, com 18 pontos. Ao longo dos oito meses em que esteve no clube, Lorran presenciou apenas uma vitória da equipe, partida em que sequer saiu do banco de reservas.

No início de 2026, o técnico Alberto Gilardino fez cobranças públicas ao jogador ao comentar seu processo de adaptação ao futebol italiano.

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— Estou com ele todos os dias durante os treinos. Esses jogadores têm algo diferente em termos de técnica, garra e intuição, mas precisamos eliminar um pouco da preguiça deles, que é o aspecto mais importante. O garoto está na Itália há pouco tempo. Se ele conseguir se livrar dessa preguiça, fará grandes coisas — disse na época.

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Lorran, do Flamengo, comemora seu gol na final do Mundial sub-20 contra o Barcelona (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O Flamengo recebeu 500 mil euros pelo empréstimo do jogador. A cláusula de compra obrigatória previa o pagamento de 4 milhões de euros, com o clube carioca permanecendo com 50% dos direitos econômicos do atleta.

Antes de acertar com o Pisa, Lorran recebeu proposta do Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas optou pelo futebol italiano para realizar o objetivo de atuar na Europa. Meses antes, ele também esteve próximo de uma transferência para o CSKA, da Rússia, negociação que acabou não sendo concretizada após um entrave nas tratativas.

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Revelado nas categorias de base do Flamengo, Lorran perdeu espaço ainda sob o comando de Filipe Luís antes de ser emprestado.

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