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Torcida do Flamengo manda recado a Wallace Yan: 'Agora vai'

Cria do ninho foi o responsável por um dos gols da vitória

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 18:24
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Wallace Yan comemora segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne
Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne (Foto: Gilvan de Sousa/Flamengo)

O Flamengo venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), em amistoso de intertemporada disputado no Estádio Algarve, em Portugal. Um dos principais destaques da partida foi o atacante Wallace Yan, que participou diretamente dos dois gols rubro-negros e ganhou o reconhecimento da torcida nas redes sociais.

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    Depois de desperdiçar boas oportunidades na etapa inicial, o jovem atacante voltou para o segundo tempo mais decisivo. Aos seis minutos, recebeu passe de Jhonny e encontrou Lorran livre para abrir o placar. Já aos 26, aproveitou um erro na saída de bola da equipe suíça, driblou o goleiro Castella e marcou o segundo gol do Flamengo.

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    O desempenho do atacante rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Muitos destacaram a personalidade do jogador e acreditam que a boa atuação pode representar um ponto de virada em sua trajetória no elenco profissional. Veja a repercussão:

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    Amistoso faz parte da preparação

    O confronto contra o Lausanne-Sport integra a preparação do Flamengo durante a intertemporada em Portugal. A comissão técnica aproveita o período para observar jovens das categorias de base, testar formações e dar ritmo de jogo ao elenco antes da sequência da temporada.

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    Wallace Yan durante amistoso do Flamengo em Portugal
    Wallace Yan durante amistoso do Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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