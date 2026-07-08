Torcida do Flamengo manda recado a Wallace Yan: 'Agora vai'
Cria do ninho foi o responsável por um dos gols da vitória
O Flamengo venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), em amistoso de intertemporada disputado no Estádio Algarve, em Portugal. Um dos principais destaques da partida foi o atacante Wallace Yan, que participou diretamente dos dois gols rubro-negros e ganhou o reconhecimento da torcida nas redes sociais.
➡️Veja gols em Flamengo x Lausanne-Sport: Lorran e Wallace Yan marcam
Depois de desperdiçar boas oportunidades na etapa inicial, o jovem atacante voltou para o segundo tempo mais decisivo. Aos seis minutos, recebeu passe de Jhonny e encontrou Lorran livre para abrir o placar. Já aos 26, aproveitou um erro na saída de bola da equipe suíça, driblou o goleiro Castella e marcou o segundo gol do Flamengo.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O desempenho do atacante rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Muitos destacaram a personalidade do jogador e acreditam que a boa atuação pode representar um ponto de virada em sua trajetória no elenco profissional. Veja a repercussão:
IMPOSSIVEL. GOL DO WALACE YAN— . (@plzn08) July 8, 2026
Walace Yan copa 2030.— portuguêsᶜʳᶠ (@fpandradee_) July 8, 2026
FINALMENTE WALACE YAN— marcelle (@cellecrf_) July 8, 2026
Wallace Yan fechou o portal.— Wesley Ramon (@_ramonwesley) July 8, 2026
Um gol e uma assistência.
Agora vai kk
Tem jeito não é Wallace Yan na copa do mundo 2030 pic.twitter.com/gtcbNGH6LB— 𝘀𝗼𝗯𝗲𝗿(ana) 🍋🟩🇧🇷 (@SYNKmengao) July 8, 2026
➡️AO VIVO: Flamengo x Lausanne-Sport; acompanhe em tempo real
Amistoso faz parte da preparação
O confronto contra o Lausanne-Sport integra a preparação do Flamengo durante a intertemporada em Portugal. A comissão técnica aproveita o período para observar jovens das categorias de base, testar formações e dar ritmo de jogo ao elenco antes da sequência da temporada.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Fora de Campo
Lorran vira assunto em Flamengo x Lausanne: 'Tomara'Há 21 minutos
Fora de Campo
Veja gols em Flamengo x Lausanne-Sport: Lorran e Wallace Yan marcamHá 34 minutos
Fora de Campo
Zico é sincero sobre pênalti perdido por Bruno Guimarães: 'Sempre'Há 2 horas
Fora de Campo
Escalação do Flamengo para partida contra Lausanne viraliza: 'Levando a sério'Há 2 horas
Fora de Campo
Narrador da ESPN analisa amistoso entre Athletico-PR e Boca JuniorsHá 2 horas
Fora de Campo
Negociação de ex-Vasco para o Manchester United chama atenção: 'Cemitério'Há 2 horas
Mais LANCE!