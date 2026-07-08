Jardim exalta Lorran e Wallace Yan após vitória do Flamengo: 'Precisam aproveitar' Treinador elogia atuação dos jovens na vitória sobre o Lausanne-Sport e destaca dupla

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, nesta quarta-feira (8), em Portugal, teve como protagonistas dois Garotos do Ninho. Lorran e Wallace Yan marcaram os gols do amistoso e aproveitaram a oportunidade dada por Leonardo Jardim durante a intertemporada. Após a partida, o treinador português destacou a importância de dar minutos aos jovens e afirmou que eles precisam aproveitar cada chance para mostrar que podem brigar por espaço no elenco principal.

Segundo Jardim, a concorrência em um clube do tamanho do Flamengo dificulta a utilização frequente de atletas da base durante o ano. Por isso, a intertemporada foi vista como uma oportunidade importante para observar os jovens em campo.

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"É importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar a sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens. Hoje mesmo vocês viram: muitos queriam que jogassem só os titulares. O Flamengo tem uma cultura muito forte, e às vezes os jovens têm pouco espaço. Por isso foi importante para esses dois e para os outros também."

Além de Lorran e Wallace Yan, o treinador também utilizou outros atletas formados na base, como Joshua, Rayan Lucas e Dyogo Alves. Jardim revelou que o planejamento para os amistosos em Portugal previa justamente dar minutos a todos os jogadores disponíveis.

"A minha ideia era colocá-los para jogar. Não queria que ninguém terminasse e voltasse ao Brasil sem ter jogado. Esses dois jogaram, aproveitaram e fizeram gols. Outros também mostraram competência, mesmo sem marcar. Eu não avalio só pelos gols, mas pelo que eles apresentaram durante a partida. Cada um teve o seu espaço, mais ou menos tempo, para mostrar do que é capaz."

Wallace Yan e Lorran comemoram gol no amistoso do Flamengo contra o Lausanne-Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Lorran e Wallace Yan aproveitam oportunidade em vitória do Flamengo

Os dois principais destaques da vitória rubro-negra corresponderam à confiança do treinador. Wallace Yan foi o nome do jogo ao participar diretamente dos dois gols: deu a assistência para Lorran abrir o placar no início do segundo tempo e, depois, aproveitou um erro da defesa suíça para marcar o segundo.

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Lorran também deixou boa impressão. Depois de já ter entrado bem no empate por 2 a 2 com o River Plate, o meia voltou a mostrar personalidade, movimentação e qualidade técnica. O gol diante do Lausanne-Sport reforça o bom momento do jovem, que retornou de empréstimo nesta temporada e tenta conquistar espaço no elenco principal.

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Equipe modificada

"Hoje foi mais um jogo de treino, importante para consolidarmos algumas ideias, para também dar um pouco de minutos àqueles que inham jogado menos no jogo contra o River, para avaliarmos alguns dos jovens jogadores que têm trabalhado conosco. Essas foram as grandes ideias a desenvolver neste jogo. Com certeza que é importante ganhar, porque a vitória também motiva, principalmente jovens jogadores."

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Partida contra o Benfica (sábado)

"E agora, no sábado, temos o último jogo desta fase de preparação em Portugal contra um adversário que também vai utilizar o jogo para crescer, porque ainda está em início de temporada. Vai ser um jogo de preparação, em que as duas equipes vão querer mostrar qualidade. Mas, acima de tudo, vamos pensar em jogar de forma a crescer, a construir ideias, a construir uma mentalidade forte, para o Benfica no seu campeonato, e nós, no nosso, apresentar uma equipa competente."

Retornos de Léo Ortiz e Carrascal

"Em relação ao Carrascal, ainda não recebi nenhuma informação. Em relação ao Léo, também não tenho nenhuma informação de quando será o seu regresso. A única coisa que eu sei é que, em 45 dias de parada, é preciso ter um trabalho de integração forte para voltar a competir. Às vezes, as pessoas não estão atentas, mas um jogador normal tira 30 dias de férias e volta, uma semana de treinos e consegue competir. Quando é mais de um mês, precisa mais do que essa semana."

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