Emerson Royal, do Flamengo, quebra silêncio sobre proposta do Aston Villa Jogador reafirma compromisso com o Rubro-Negro, mas não fecha portas na Inglaterra

O lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo, comentou pela primeira vez sobre o interesse do Aston Villa, da Inglaterra, após a vitória do Rubro-Negro por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport, nesta quarta-feira (8), em Portugal. O jogador afirmou estar feliz com o reconhecimento do trabalho, mas ressaltou que segue totalmente focado no time carioca enquanto seu futuro não é definido.

— Como eu sempre digo, enquanto nada estiver decidido, minha cabeça está no Flamengo. Fico muito feliz por receber essa proposta, porque ela mostra que o meu trabalho está sendo bem feito. Estou com a cabeça no Flamengo, mas não sei o futuro — disse o camisa 22 do Flamengo.

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Emerson Royal em coletiva de apresentação no Flamengo (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

Entenda o cenário de Emerson Royal no Flamengo

A declaração acontece poucos dias depois de o Flamengo recusar uma proposta de aproximadamente R$ 53 milhões feita pelo Aston Villa pelo jogador. A diretoria rubro-negra avaliou o cenário e decidiu manter Emerson Royal no elenco, principalmente pela dificuldade de encontrar um substituto no mercado.

Apesar das críticas de parte da torcida, o lateral segue prestigiado internamente. Tanto Leonardo Jardim quanto sua comissão técnica entendem que Emerson Royal ainda pode evoluir e atingir um nível mais alto de desempenho com a camisa do Flamengo.

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Além da confiança no potencial do atleta, a intertemporada em Portugal é vista como um período importante para acelerar sua adaptação ao clube. A expectativa é de que o lateral consiga ganhar ritmo e corresponda à confiança depositada pela comissão técnica na sequência da temporada.

Outro fator determinante para a permanência foi a escassez de opções para a lateral direita. Atualmente reserva de Guillermo Varela, Emerson Royal deixaria uma lacuna no elenco caso fosse negociado, obrigando o Flamengo a voltar ao mercado em busca de uma reposição.

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